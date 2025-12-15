「反対ではない」ドジャース、グラスノー放出はゼロではない！？　米メデ…

大谷翔平 最新情報

大谷翔平選手が所属するロサンゼルス・ドジャースは現在、大谷をはじめハイレベルな先発陣を擁している。タイラー・グラスノー投手もその一人だが、球団側は場合によっては、今オフのトレード放出を容認する可能性もゼロではないかもしれない。米メディア『スポーツイラストレイテッド』が報じた。

同メディアは「ESPNのアルデン・ゴンザレス記者はドジャースが今オフ、グラスノーをトレードすることに反対ではないと報じた」としつつ、「グラスノーの投球の質は業界中の幹部を魅了し続けており、彼が健康を維持してトレードに見合うだけの力を発揮してくれると期待する球団も少なくないだろう。もしかしたら、タリック・スクーバル（デトロイト・タイガース）を呼び寄せるパッケージの一部になるかもしれない」という同記者の見解を紹介。

続けて、「ここ数年故障に悩まされているが、先発ローテの一角として十分に信頼できる存在であることを何度も示しており、ほとんどの球団であればエースになり得るポテンシャルを持っている。ドジャースはスクーバルのトレード交渉において、グラスノーを交渉材料として活用する可能性は高い」と記している。

球団側はグラスノーにトレードの意思はないと伝えたという報道もある。だが、今オフは積極姿勢を見せていなかった中でエドウィン・ディアス投手を獲得し話題を呼んだ経緯もあるだけに、今後も噂は燻り続けるかもしれない。

