総合保育テックサービス「はいチーズ！」を提供する千は、千代田区立麹町中学校の生徒を対象に、職場体験学習を2025年11月26日(水)〜28日(金)で実施した。

千代田区では、教職員の業務負担の増大や、生徒に十分な職場体験の機会を提供しにくいといった課題を背景に、区内企業と区立中学校をつなぐ「地域コーディネーター制度」を導入。同制度により、学校側は業務の負担を軽減できるほか、企業側も円滑に受け入れが可能となり、双方にとって質の高い職場体験の実現につながっている。

今回の職場体験も、地域コーディネーターとの連携のもと、学校側のニーズを踏まえながら進められた。

はじめに、生徒はプロのカメラマンと共に、子どもの写真を残す意味や意義についてディスカッションを実施。あわせて、構図や光の使い方、被写体の表情の引き出し方など、基礎的な撮影テクニックの理解を深めた。

その後、一眼レフカメラを使用した撮影実習を通じて、カメラの設定や撮影を実践。生徒からは、「こんな風に撮影したいがどうしたらよいか」など、実践ならではの疑問や質問も多く寄せられた。

続いて、千代田区内の保育園に赴き、園児を被写体とした撮影を実施。年齢に応じた声かけや表情の引き出し方など、事前に学んだ撮影テクニックを実践する様子が見られた。

最後は、撮影した写真を生徒自らが編集し、撮影時の意図や想いについて発表を行った。生徒からは「編集でやわらかい雰囲気を出せるように意識した」「保護者がスマホ画面の壁紙にしたくなる写真を意識して構図を考えた」といった声があり、“写真は誰に届けるものなのか”を意識して撮影する重要性を実践を通して学んだようだ。

生徒が撮影した写真

千代田区立麹町中学校の校長は、「“生徒が自らの生き方を考え、主体的に進路を選択できる”よう、今後も学校と地域連携を通じた教育支援を続けていきたい」とコメント。

同社は今後も、こうした体験型プログラムを通じて地域の教育支援に取り組んでいく方針だ。