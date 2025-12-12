入れ替わりが激しいプロ野球の世界では、毎年多くの選手が戦力外通告を受ける。実績豊富な選手や、ファームで好成績を収めた選手が構想外となったケースも少なくない。2025年オフにも、驚きの非情宣告が見受けられた。ここでは、今オフにまさかの戦力外となった選手を取り上げたい。［1/6ページ］

漆原大晟

[caption id="attachment_235544" align="aligncenter" width="530"] 阪神タイガースの漆原大晟（写真：産経新聞社）[/caption]

・投打：右投左打

・身長／体重：182cm／84kg

・生年月日：1996年9月10日

・経歴：新潟明訓高 - 新潟医療福祉大

・ドラフト：2018年育成選手ドラフト1位（オリックス）

まさかの現役引退を発表したのが、阪神タイガースの漆原大晟だ。

新潟医療福祉大から2018年育成ドラフト1位でオリックス・バファローズに入団。プロ2年目の2020年に支配下契約を勝ち取った。

同年は22試合の救援登板で5ホールド、防御率3.42の成績を収めた。

翌2021年には、クローザーに抜擢。大きな期待がかけられたが、その座を守り切ることはできず。その後は思うような結果を残せず、2023年現役ドラフトで阪神へ移籍する運びとなった。

迎えた昨季は、ブルペン陣の一角に定着。キャリアハイの38試合に登板し、防御率3.89を記録するなど、移籍初年度から結果を残した。

今季は11試合の一軍登板にとどまったものの、防御率0.00をマーク。ファームでも及第点の結果を残していた。

ところが、オフにまさかの戦力外通告。去就に大きな注目が集まったが、今季限りでの現役引退を決断した。

川口冬弥

[caption id="attachment_238660" align="aligncenter" width="530"] 福岡ソフトバンクホークスの川口冬弥（写真：産経新聞社）[/caption]

・投打：右投右打

・身長／体重：187cm／88kg

・生年月日：1999年10月26日

・経歴：東海大菅生高 - 城西国際大 - ハナマウイ - 四国・徳島

・ドラフト：2024年育成選手ドラフト6位（ソフトバンク）

ルーキーイヤーから支配下契約を勝ち取った川口冬弥。一軍デビューも飾ったが、オフにまさかの戦力外通告を受けた。

城西国際大を卒業後、硬式クラブチームのハナマウイに2年間所属。その後、独立リーグの徳島インディゴソックスでプレーを続行した。

2024年シーズンは、29試合登板（5先発）で3勝0敗7セーブ2ホールド、防御率1.37をマーク。

所属初年度から結果を残し、同年のドラフト会議で福岡ソフトバンクホークスから育成6位指名を受けた。

ルーキーイヤーの今季は、ファームで無双投球を見せ、6月に支配下契約を奪取。一軍でも5試合に登板し、防御率0.00の数字を残した。

しかし、腰のけがで7月中旬以降は二軍暮らしに。この故障が影響し、オフにはまさかの戦力外通告。育成再契約を結んだ。

まずは患部の状態を万全にし、来季は再び支配下奪取を目指す。

佐藤龍世

[caption id="attachment_239760" align="aligncenter" width="530"] 中日ドラゴンズの佐藤龍世（写真：産経新聞社）[/caption]

・投打：右投右打

・身長／体重：174cm／85kg

・生年月日：1997年1月15日

・経歴：北海高 - 富士大

・ドラフト：2018年ドラフト7位（西武）

今シーズン途中にトレード移籍するも、オフに戦力外通告を受けたのが、佐藤龍世だ。

富士大では首位打者、本塁打王を獲得する実績を残し、2018年ドラフト7位で埼玉西武ライオンズに入団。ルーキーイヤーから52試合に出場するも、レギュラー奪取には至らず。

2021年途中に北海道日本ハムファイターズへトレード移籍。しかし、物足りない数字に終わり、2022年オフに再びトレードで西武に復帰した。

2023年から一軍で多くの出場機会を得ると、昨季は自己最多の93試合に出場し、打率.244、7本塁打、34打点を記録した。

レギュラー定着が期待された今季だったが、自身の寝坊で三軍降格を経験。一軍では起用されず、6月に金銭トレードで中日ドラゴンズに活躍の場を移した。

しかし、新天地では23試合出場で打率.197と期待に応えることはできず。在籍わずか4カ月ほどで、無念の戦力外通告。去就はいまだ決定していない。

古賀輝希

[caption id="attachment_239757" align="aligncenter" width="530"] 埼玉西武ライオンズの古賀輝希（写真：産経新聞社）[/caption]

・投打：右投左打

・身長／体重：181cm／88kg

・生年月日：2000年8月25日

・経歴：佐賀商 - 日本経済大 - 千曲川硬式野球クラブ

・ドラフト：2024年ドラフト7位（西武）

ルーキーイヤーを終えたばかりの古賀輝希だったが、早くも戦力外通告を受けた。

佐賀商、日本経済大を経て、千曲川硬式野球クラブでプレー。埼玉西武ライオンズ三軍との非公式戦で本塁打を放つなどアピールし、2024年ドラフト7位で西武に入団。異例のドラフト指名となった。

ルーキーイヤーの今季は、開幕からファームで出場を重ねたが、結果を残せず三軍に降格。プロの壁に直面していた。

最終的にファームでは16試合の出場に終わり、打率.159と低迷。オフに戦力外通告を受け育成再契約を結んだ。

無念のスタートとなった古賀だが、来季は挽回し、まずは支配下復帰を掴みたい。

今村信貴

[caption id="attachment_237959" align="aligncenter" width="530"] 読売ジャイアンツの今村信貴（写真：産経新聞社）[/caption]

・投打：左投左打

・身長／体重：180cm／90kg

・生年月日：1994年3月15日

・経歴：太成学院大高

・ドラフト：2011年ドラフト2位（巨人）

ファームで好成績を残した今村信貴も、まさかの戦力外通告を受けた1人だ。

太成学院大高時代から2011年ドラフト2位で読売ジャイアンに入団。プロ2年目の2013年にはファームで10勝を挙げるなど、大器の片鱗を示した。

一軍では苦しいシーズンが続いていたが、2018年に6勝を記録。2022年からはリリーフに転向した。

同年はキャリアハイの55試合に登板し、23ホールドポイント（2勝21ホールド）、防御率3.57をマーク。フル回転の働きを見せた。

ところが、昨季はわずか7試合の登板にとどまると、今季はまさかの一軍登板なし。オフに戦力外通告を受けた。

一方で、ファームでは41試合に登板し、防御率1.91をマーク。一軍実績もあるだけに、他球団が興味を示すのか、去就が注視される。

田中広輔

・投打：右投左打

・身長／体重：171cm／85kg

・生年月日：1989年7月3日

・経歴：東海大相模高 - 東海大 - JR東日本

・ドラフト：2013年ドラフト3位（広島）

広島東洋カープのリーグ3連覇に大きく貢献した田中広輔。今オフにまさかの戦力外通告を受けた。

JR東日本から2013年ドラフト3位で広島に入団し。ルーキーイヤーから即戦力としての活躍を見せた。

2016年には「1番・遊撃」として全試合フルイニング出場を達成し、リーグ優勝の原動力に。

翌2017年には打率.290、8本塁打、60打点、35盗塁、出塁率.398と傑出の数字を残し、盗塁王と最高出塁率、ベストナインに輝いた。

その後も不動のリードオフマンとして活躍を続けたものの、2019年にフルイニング出場がストップ。同年は97試合出場で打率.193と極度の不振に陥った。

復活の兆しを見せるシーズンもあったが、本領発揮には至らず。小園海斗や矢野雅哉の台頭もあり、出番は限られていた。

今季はファームで62試合出場、打率.333と結果を残した一方、一軍での出場数はキャリア最少となる15試合にとどまった。

オフには戦力外通告を受け、現役続行を模索している。実績は十分なだけに、獲得に乗り出す球団はあるのか、去就に注目が集まる。

【了】