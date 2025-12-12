LINEヤフーは、2025年12月11日、「オンラインギフト(eギフト)」を贈った経験についての調査結果を発表した。同調査は、日本全国のLINEユーザー15歳～69歳の男女3,152人を対象に、2025年11月4日～5日の期間でWEB調査形式で実施したもの。

オンラインギフトを贈ったことがある? 贈ったことがある人はどんなときに使った?

インターネットを通じて相⼿にギフトを贈る‧受け取ることができるサービス「オンラインギフト(eギフト)」を贈ったことがあるか、また贈ったことがある人はどんなときに使ったか尋ねると、約半数が贈ったことがあると回答した。中でも、「贈ったことがない」と回答した人の割合が最も低いのは20代(36.5%)という結果に。

オンラインギフトを贈ったときについては、どの世代も「誕生日のお祝い」の回答が最も多く、中でも20～30代女性は5割前後と高かった。

利用率の高い20代では、「誕生日のお祝い」以外の「お礼や感謝を伝えるとき」「差し入れやちょっとした贈り物」「サプライズで贈った」の割合が、ほかの年代と比べて高いという結果に。

世代別! もらってうれしいオンラインギフト

もらってうれしい「オンラインギフト(eギフト)」について尋ねると、全体では「コンビニなどで使えるギフトカード/チケット(QUOカード、JCBギフトカード、Visaギフトカードなど)」(31.8%)が最も多く、次いで「カフェで使えるギフトカード/チケット(スターバックス、タリーズなどのドリンクチケットなど)」(29.8%)がランクイン。

年代別にみると、10代では「ゲーム・音楽などで使えるギフトカード/チケット(Apple Gift Card、Spotifyギフトカード、ニンテンドープリペイドカードなど)」(25.9%)が最も多く、特に10代男性では3割強と高かった。

ランキング外の「映画・イベントのギフトカード/チケット(ムビチケやTOHOシネマズギフトカードなど)」、「美容・コスメ用品」もほかの年代と比べて10代は高い傾向にあったという。

また、20～30代は「カフェで使えるギフトカード/チケット」(20代:36.1%、30代:35.3%)、40～60代は「コンビニなどで使えるギフトカード/チケット」(40代:36.9%、50代:36.6%、60代:35.4%)が最も多かった。

さらに、60代では好きなものを選べる「カタログギフト」(27.0%)がほかの世代より多く2位という結果に。他にも20～40代では「通販サイト用電子マネーギフト(Amazonギフトカード、ZOZOポイントなど)」(20代:2位 20.6%、30代:3位 28.1%、40代:3位 22.0%)も上位にランクインした。