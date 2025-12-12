日本内航海運組合総連合会は、「女性船員とJMETS系女子学生との交流会」を、11月14日、国立清水海上技術短期大学校にて開催した。海技教育機構(JMETS)が運営する教育機関に在籍し船員を目指す女子学生・生徒と、現役女性船員5名が意見交換を行った様子をレポートする。

先輩の現役女性船員にリアルな働き方を聞く

今回の交流会には、開催地である国立清水海上技術短期大学校より18名、またオンラインにて国立館山海上技術学校(6名)、国立口之津海上技術学校(6名)、国立小樽海上技術短期大学校(4名)、国立宮古海上技術短期大学校(6名)、国立波方海上技術短期大学校(1名)、国立唐津海上技術短期大学校(6名)の合計47名の女子生徒・学生が参加した。

また、女性船員が働きやすい環境づくりに取り組み、女性船員を積極的に採用する事業者で活躍している5名の現役女性船員が参加。学生たちからの質問に答えた。

参加した現役女性船員

アキ・マリン株式会社 海務部員 Mさん(船種:RORO船、タンカー、エスコートボート)

幸洋汽船株式会社 二等航海士 KMさん(船種:オイルタンカー)

鈴与海運株式会社 三等航海士 Aさん(船種:コンテナ船)

大窯汽船株式会社 二等航海士 Sさん(船種:セメント船)

福寿船舶株式会社 甲板員 KJさん(船種:自動車専用船)

船員を志望する学生たちにとって、今回の交流会はリアルな働き方を知る貴重な機会であり、将来への不安を払拭する場にもなるだろう。業務上の強みや弱み、キャリア形成、日常生活、就活など、真剣な質問が続々と寄せられた。

交流会では、前半は事前に募集した質問に対する回答、後半は参加者が挙手する形式で進められた。本稿では、質問のテーマごとに紹介していく。

女性船員が働くうえでの強み・弱みは?

海運業界で働く女性船員は近年増加傾向にあるものの、他の業界と比較しても依然として低い状況にある。業界や企業は、女性船員を受け入れる設備や制度を整えているが、実際に女性船員の視点から見た「船の仕事」はどのようなものなのだろうか。

一日の仕事の流れを教えてください。

鈴与海運 Aさん：:コンテナ船に航海士として乗船しています。日によって変わりますが、一日中航海するときは4時間のワッチ(見張り)が2回、天気が良ければ整備作業を1～2時間、それ以外は待機時間です。

大窯汽船 Sさん：セメント船の航海士です。航海中は4時間ワッチを2回行っています。荷役や出航があると時間がずれて、休憩時間が短くなることもありますね。

福寿船舶 KJさん：自動車専用船の甲板員です。定期航路なので入港する港によって仕事のスケジュールが変わりますが、航海中は1日4時間のワッチ、入港中はワッチの時間中に整備作業を行います。

幸洋汽船 KMさん：オイルタンカーの航海士です。定期航路ではないため、行き先によって日々の仕事の流れはバラバラですね。4時間のワッチが2回、天気がよければ整備作業をします。

アキ・マリン Mさん：現在は陸上の海務部で働いていますが、船員としてエスコートボートに乗船していた時は、先導する大型船のスケジュールに合わせるため毎回勤務する時間は違いました。深夜だったり早朝だったり、乗船時間も異なる不定期な仕事でした。

女性船員として働くうえで辛いこと・困ったことはありますか??

アキ・マリン Mさん：やはり体力的に厳しいときもあります。その時は他の船員に頼りますが、ただ頼るだけではなく「この道具を使えば、てこの原理で開けやすくなる」など、教えてもらったことをその後活かすようにしています。

アキ・マリン株式会社 海務部員 Mさん

大窯汽船 Sさん：ペンキ缶を複数持てなかったり、仮バースで外出するときに自転車を一人で降ろせなかったりなど、体力差を感じることはあります。またこれは男女の性別に関係のないことですが、交代できないタイミングで体調が悪くなってしまうと、代わりに依頼できる人がおらず困りました。

大窯汽船株式会社 二等航海士 Sさん

幸洋汽船 KMさん：女性だからという理由で困ったことはないですね。暑さ寒さでつらい時もありますが、ある程度慣れたり、寒さ対策をしています。また一人暮らしをしていて、長い乗船期間のあと帰宅したら郵便物があふれていたこともありました。今はまとめて郵便局から届けてもらっています。

幸洋汽船株式会社 二等航海士 KMさん

炎天下や極寒の環境での荷役に自信がありません。皆さんはどうしていますか?

鈴与海運 Aさん：コンテナの荷役をしていますが、やっぱり夏場は暑いですね。休憩のたびに扇風機などを使ったり、現場の知恵で乗り越えています。

鈴与海運株式会社 三等航海士 Aさん

大窯汽船 Sさん：日本各地を回っているので、防寒グッズをしっかり買いました。ただずっと外にいるわけではないので、短時間を乗り切れる上着やネックウォーマーを使っています。

産休育休を経て活躍されている女性船員はいますか?

鈴与海運 Aさん：鈴与海運では女性船員の事例はありませんが、男性船長で2カ月の育休を取っている方がいます。

大窯汽船 Sさん：同じく大窯汽船も女性の前例はありません。男性が育休は取っている事例はあります。

福寿船舶 KJさん：福寿船舶では、船員として働いた後、陸上職員で勤務を続けられている女性社員がいます。

幸洋汽船 KMさん：幸洋汽船でも、育休産休を取得した方の事例はありません。ただ、男性船員で育休や妻の産休を取ることはあります。長いと半年くらい休業した船員もいますね。

アキ・マリン Mさん：アキ・マリンも女性船員としての前例はありませんが、事務職の女性で育休を取られている方はいます。また、男性船員の育児休暇も制度があります。

在学中に上級筆記試験を取得しましたか?

アキ・マリン Mさん：3級を所持しています。だいたいの内航船に乗れますし、陸上職でも有利でした。

福寿船舶 KJさん：3級と2級の筆記を取りました。将来船長を目指すなら、働きながらの取得は大変なので学生のうちに取得しておいた方が良いかと思います。

福寿船舶株式会社 甲板員 KJさん

船上での日常生活はどうしている?

内航船員は2～3カ月船上で働き、約20日～1か月間の休暇をサイクルで勤務する方が多い。そうなると働き方だけでなく、船内での生活も気になるところだ。生活区画や衛生区画の様子、また休暇中の過ごし方などの質問が寄せられた。

生活区画、特にトイレや風呂などの衛生区画は男女で区分けされていますか?

福寿船舶 KJさん：個室なのでプライベートは守られています。また衛生区画は男女で分けられています。

大窯汽船 Sさん：個人部屋のエリアに男女の区分けはありませんが、女子衛生設備の風呂・お手洗い・洗濯場はきっちり分けられています。

鈴与海運 Aさん：生活空間は女子専用の階があり、そこに風呂や洗濯機などが設置されていますね。

幸洋汽船 KMさん：乗船している船は小さいため生活空間が男女で区切られてはいないのですが、各自個室が用意されていますし、お手洗いやお風呂は鍵を閉めて使っています。

日用品を買うタイミングはどうしていますか? また、買っておいた方が良いものはありますか?

大窯汽船 Sさん：1カ月ほど前に下船の予定がわかるので、スケジュールを見て必要なものはある程度買い揃えています。

幸洋汽船 KMさん：仮バースのタイミングで買っていますし、仮バースがない場合でも荷役中に交代で買い出しに行けるので困ることはないですね。

鈴与海運 Aさん：海上は電波がない場合もあるので、休み時間に楽しめる本やゲームがあるといいかもしれません。

福寿船舶 KJさん：私はマイ枕を船に持ち込んでいます。

休暇は何をしていますか?

アキ・マリン Mさん：休暇は旅行に行きます。ディズニーが好きで、上海や香港など海外にも行っています。

幸洋汽船 KMさん：最近京都に行きました。1カ月間の休みで、京都～名古屋～静岡～東京と様々な場所を巡って北海道に帰りました。

福寿船舶 KJさん：初めての休暇は沖縄へ、二回目は京都・大阪に、長い休みを利用して行きました。

大窯汽船 Sさん：温泉が好きなので、岐阜の下呂温泉や草津温泉まで行きました。

鈴与海運 Aさん:海技短大の友人と休みを合わせて、USJやディズニーランドへ遊びに行きました。

航海中の印象的なエピソードはありますか?

鈴与海運 Aさん：コンテナ船は荷物を載せていないときは揺れやすいんですよね。最初の頃は、椅子が吹き飛んで驚きました。

大窯汽船 Sさん：東北近海を航海していたとき、イルカが寄ってきて船と一緒に泳いだのは印象的ですね。

福寿船舶 KJさん：隕石が落ちた瞬間を見ました。周りが明るくなるんですよね。

幸洋汽船 KMさん：航海中、晴れているけれど雪の結晶が降ってきて、これがダイヤモンドダストなのかなと。人生で初めて見ました。

アキ・マリン Mさん：タンカーで沖縄まで給油に行ったとき、上陸はしないものの米軍基地に入ったことは貴重な経験でした。

男性船員とのコミュニケーションはどうしていますか?

大窯汽船 Sさん：私が乗船している船は、男女関わらずラフに様々な会話をしていますね。

アキ・マリン Mさん：コミュニケーションで困ったことはないですし、逆に男性側がこれはパワハラやセクハラではないか……と気を遣ってくれるので、逆に私の方から「ここまでは大丈夫ですよ」と話すこともありました。

就職活動、気にしたポイントは?

業界全体ではまだまだ割合が少ない女性船員だからこそ、就職活動はどのようなところに留意すればよいのだろうか。ここ数年のうちに就職活動をした先輩たちから、その時のエピソードを伺った。

女性船員として、就職活動で気を付けたことは?

アキ・マリン Mさん：私が就活をしたときは、そもそも女性が乗れる船が少なかったんです。なので「女性だから」気になることはそこまでなかったですね。自分が乗りたい船に就職するのが一番だと思っていました。あと、休暇はしっかり取れるのか、極端に給与が高い会社は何か理由があるのではないか、といったことも見ていました。

幸洋汽船 KMさん：まずは自分がどの船種に乗りたいかを考えていました。その次に、女性船員を受け入れた実績の有無をチェックしていました。実績があった方が入りやすいと考えたからです。

福寿船舶 KJさん：私も同じく前例の有無を見ていました。船内でのルールや産休育休を取る際など、わかりやすいのではないかと。

鈴与海運 Aさん：年齢が近い女性船員がいるか、船内の女子区画が分かれているかを見ていました。

大窯汽船 Sさん:やはり女性船員が乗っているかどうかですね。実は大窯汽船で最初の女性船員として入社したのですが、そこからルールが決まっていきました。男子船員の方の意識も変わってきているようです。

就職する際、船種の決め手は?

幸洋汽船 KMさん：学校の教官がタンカーに乗っていて、かっこ良い話に憧れてタンカーを目指しました。

大窯汽船 Sさん：セメント船に乗っています。教官の話を聞いて興味を持って決めました。

福寿船舶 KJさん：1年生の時に体験乗船に行き、RORO船に乗ったことがきっかけです。

船員を目指す学生に、先輩女性船員からエールも

交流会の最後に、5人の先輩女性船員たちから学生へメッセージが贈られた。

アキ・マリン Mさん：今在学している学校も、女子学生の割合は少ないかと思います。(女性が少ない環境ですが、)すでにそのような環境にいるなら、先輩船員は大人の男性たちですし、社会に出ても大丈夫だと思います。頑張ってください。

幸洋汽船 KMさん：自分でなりたいという仕事を目指して就職できるのは良いこと。ぜひ一緒に海で働きましょう。

福寿船舶 KJさん：船に乗って困ったことがあっても、みんな助けてくれるので絶対に大丈夫です。頑張ってください。

大窯汽船 Sさん：学生のうちは重く考えず学生生活を楽しんで、社会に出てから船のことを学んでいってください。

鈴与海運 Aさん:陸と船では環境が異なって大変なこともあるかと思います。でも楽しいこともあるので、頑張ってください。

就職は、ゴールではなくスタート地点だ。今回の交流会を通して、船の仕事に対する解像度が上がり、船員として働く自分がよりイメージしやすくなったのではないだろうか。