海技教育機構は、12月7日に実施する｢2026年度一般選抜(12月期)｣の入学願書の受け付けを11月10日より開始した。

2025年度高等学校卒業見込み者、高卒者、船員になろうとする意志が明確であれば、誰でも受験が可能。2年間でプロの船員(航海士や機関士)を目指す。現役のみならず、社会人経験者も受験することが可能だ(既卒者は全体の約3割)。

出願期間は、11月10日～11月28日必着。試験会場は小樽(国立小樽海上技術短期大学校)、宮古( 国立宮古海上技術短期大学校)、横浜(海技教育機構)、今治(国立波方海上技術短期大学校)、唐津(国立唐津海上技術短期大学校)。

なお、学校を知りたい方に向けて、下記のイベントも実施している。

国立小樽海上技術短期大学校：11月22日 第6回OpenCampus(WEB)

国立宮古海上技術短期大学校：12月13日 第3回オンライン学校説明会

国立波方海上技術短期大学校：11月22日 見学型OpenCampus

国立唐津海上技術短期大学校：11月15日 WEB説明会 ※個別見学等随時受付中

※お申し込みは各校HPから申し込むこと。また、各校では随時学校見学も受付中。