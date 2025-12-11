横浜DeNAベイスターズは11日、オースティン・コックス投手と、2026年シーズンの選手契約を結ぶことで合意したと発表した。背番号は、決まり次第発表される。

コックスはアメリカ合衆国出身の28歳。2023年にカンザスシティ・ロイヤルズでメジャーデビューしたサウスポーだ。同年24試合に登板し、0勝1敗、1セーブ、防御率4.54の成績を残した。

2024年はマイナー降格に伴いメジャー登板がなく、迎えた今季はシーズン途中にアトランタ・ブレーブスに移籍。メジャーでシーズン13試合に登板し、0勝0敗2ホールド、防御率8.86をマークした。

マイナーリーグでは通算7年で164試合に登板。27勝21敗、2セーブ、12ホールド、防御率3.72を記録している。

主にリリーフを務めるが先発も可能で、今季も防御率は悪かったものの奪三振率は9.28と、三振を奪える投手だ。

DeNAは3日、メジャー通算282試合に登板し、11勝9敗1セーブ、防御率4.62という実績を持つ右腕のホセ・ルイーズ投手を獲得している。

DeNAは今季在籍した外国人4投手が自由契約となるなか、急ピッチで投手陣の再編を進めている。

