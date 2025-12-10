パーソルホールディングスは、WEリーグ(公益社団法人日本女子プロサッカーリーグ)と「WE ACTIONパートナー契約」を締結したと発表した。

WE ACTIONとは、WEリーグに所属する選手、クラブ、そしてサポートするパートナー企業をはじめとするさまざまな人々が、リーグの理念「女子サッカー・スポーツを通じて、夢や生き方の多様性にあふれ、一人ひとりが輝く社会の実現・発展に貢献する」を実現するために、私たちみんな(WE)で起こす行動(ACTION)のこと。

これまでパーソルグループは、WEリーグの理念に共感し、女子サッカーの発展や女性アスリートの多様な「はたらき方」を支援。今回の契約締結で、WE ACTIONパートナーとしてWEリーグに関わる各クラブ関係者の“はたらくWell-being(はたらくことを通して、その人自身が感じる幸せや満足感)”向上を目指すプロジェクトを共に始動する。

今後の取り組みとして、パーソルが開発した「はたらくWell-being指標」を用いて、WEリーグおよび各クラブ関係者を対象に調査・分析を実施する予定。調査結果をもとに、ヒアリングやフィードバックなどを行うことで、女性アスリート、そしてスポーツ業界ではたらく人たちのはたらき方をより良い方向へ向かわせるのが狙い。