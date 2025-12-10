ブリタニカ・ジャパンは10月から、With The Worldと協業し、英語での調べ学習と国際交流を組み合わせた教科等横断型の学習プログラムを、全国の中学校・高等学校向けに提供開始した。

ブリタニカ×With The World

同プログラムは、生徒が自ら課題を発見し、海外の生徒と英語で意見交換を行うことを通じて、主体的な学びと国際的な視野の育成を目指す。近年の学習指導要領改訂により求められる探究学習に対し、信頼性の高い情報源の確保や、思考を深める機会の不足という学校現場の課題を解決することを目的としている。

ブリタニカ・ジャパンとWith The World両社の強みを融合させた学習プログラムであり、ブリタニカの提供する『ブリタニカ・オンライン中高生版』や『ブリタニカ探究総合パック』を活用することで、生徒は短時間で正確な情報にアクセスし、探究の土台を効率的に構築できる。

一方、With The Worldの持つ世界67カ国・約500校とのネットワークを利用し、海外の同世代の仲間と英語で社会課題について意見交換することで、英語力の向上だけでなく、柔軟な思考力、協働力を養える。

オンライン国際交流

プログラム構成例(2-Dayプログラム）として、初日にブリタニカのツールで調べ学習を行い課題設定を行い、2日目に海外生徒と英語でディスカッションやプレゼンテーションを実施することを挙げている。これにより、従来の知識伝達型授業では難しかった課題発見力、論理的思考力、表現力、協働力、国際的視野の育成が期待できる。