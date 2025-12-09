PSVに所属するCB（センターバック）ヤレク・ガシオロフスキが、アトレティコ・マドリード戦に向けた意気込みを語った。8日、スペイン紙『マルカ』が伝えている。

「彼らは単なる脇役ではない」と、スペイン紙『マルカ』が賛辞を送ったクラブは、PSVだ。チャンピオンズリーグ（CL）第5節終了時点で2勝2分1敗の15位につけており、なかでも、2勝を挙げた相手というのが、リヴァプールとナポリのリーグ王者たちからだった。

そんな躍進の予感を漂わせる、ピーター・ボス監督が率いるチームで際立った活躍を見せているのが、ヤレク・ガシオロフスキだ。ここまで、CL全5試合を含めた公式戦21試合に出場している20歳は、スペイン・バレンシア出身。7歳の2012年に、バレンシアのカンテラに入団した後、順調に各カテゴリーを踏破。2023年10月には、若手育成に定評のあるルベン・バラハ監督の下でトップチームデビューを果たした。また、U－21スペイン代表にも選出されるなど、ラ・ロハでの将来を嘱望される左利きの大型CBだ。ただ、バレンシアでは絶対的なレギュラーを掴めなかったことで、選手売却で収入を得たかったクラブ上層部と利害が一致。今夏に、総額900万ユーロ（約16億円）でPSVへの移籍が成立した。

PSV加入後初のラ・リーガ所属のクラブ、それもアトレティコ・マドリードとの対戦となるヤレク。「本当は、この試合はスペインでプレーしたかったよ」と母国でのプレーが叶わなかったことに対する寂しさを口に。それでも、「結局は日程と抽選の結果だ。ホームで戦うことになったけど、アトレティコの実力はわかっている…それは言うまでもないことだろう！」としつつ、「アトレティコには、（ディエゴ・）シメオネ監督の戦術が完璧に浸透している。新たに加わる選手さえも、そのことを明確に認識し、完全に理解しているんだ」と一貫したスタイルが強み、と分析している。

また、「この試合はホームで戦うことになる。僕たちは全力を尽くすよ。彼らを追い詰めるつもり」と決意を語るとともに、「最高の相手と対戦して、行けるところまで遠くに進みたい。最後まで挑戦し続けるんだ」と自身初のCLに対する胸中を明かしたヤレク。注目が集まるブレイク間近の20歳は、母国を代表するクラブを相手に、どのようなプレーを見せるのだろうか。