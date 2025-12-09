横浜DeNAベイスターズは9日、日本野球機構（NPB）によって開催された『2025 年 現役ドラフト』において、知野直人選手が中日ドラゴンズへ移籍し、中日ドラゴンズ所属の濱将乃介選手を獲得したことを発表した。背番号については決まり次第発表される。

中日からDeNAに加入した濱は、プロ3年目の25歳。高い運動能力を攻守に活かす、右投げ左打ちの外野手だ。昨季は二軍でチーム最多の99試合に出場して14盗塁をマーク。

今季もファームで93試合に出場し、15盗塁に加えて12二塁打、8三塁打と快足を披露。打撃の確実性も年々成長を見せており、エネルギッシュなDeNAにぴったりハマりそうな好選手だ。

DeNAから中日に移籍した知野は、プロ7年目の26歳。こちらも高い身体能力を持つ右投げ右打ちの内野手だ。昨季はケガに泣いたシーズンだったが、今季は二軍で83試合に出場。

打率.234ながら、4本塁打、10盗塁をマークした。走攻守揃った三拍子型の選手として、内野手に刺激を求めている新天地での才能開花を目指す。

移籍選手の概要・コメントは以下の通り。

■知野直人選手 コメント

「入団してから7年という長い間でしたが、自分がどんなに失敗しようとも、諦めずに熱い声援を送ってくださり、本当に力になりました。ハマスタの声援は日本一の声援だと思っていましたし、本当に毎試合背中を押してくださり、ありがとうございました。僕は足が売りでもあるし、どこでも守れるユーティリティーさも売りなので、中日ではそこを前面にアピール

していきたいです。今後は敵になりますが、ちょっとでも応援してくれるとうれしいです」

■濱将乃介選手 プロフィール

氏名：濱 将乃介（はま しょうのすけ）

ポジション：外野手

出身：大阪府

生年月日（年齢）：2000年5月3日（25歳※2025年12月9日現在）

身長・体重：181cm・83kg

投打：右投 左打

経歴：東海大甲府高－（独立リーグ）高知（19年～21年）－（独立リーグ）福井（22年）

－中日（23年～25年）－横浜 DeNA（26年～）

2022年ドラフト5位 3年目（※2025年度基準）

