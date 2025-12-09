MINMI、デビュー24周年にして初の日本武道館ワンマン決定

シンガーソングライターMINMIが、デビュー24周年を迎え、自身初となる日本武道館ワンマンライブ「MINMI LIVE at日本武道館 〜its not too late〜」を開催することが決定した。

レゲエやソカをＪ−POPに昇華させたパイオニアであり、フェスのプロデュースや最近では海外にも意欲的に進出中。25周年を目の前にファンと約束した伝説が生まれてきた日本武道館の舞台に立つ。

本公演の発表にあわせて、MINMI日本武道館特設サイトとキービジュアルとティザー映像が公開された。力強くも、しなやかな題字「日本武道館」は、”世界で最も予約の取れないネイルアーティスト”と称されるBritney TOKYOによる書き下ろし。ロサンゼルス在住の彼女とは、アメリカで夢を追うアーティスト仲間。MINMIの「何歳になっても、どんな状況でも遅すぎることなんてないんだよ——”its not too late” という生き方を届けたい」という想いに共鳴し、今筆を取ったとのこと。

サブタイトル「its not too late」は、MINMIがシングルマザーで渡米しワンオペで子育てをしながら、こんな自分でも夢を追っていいのだろうかと自問自答しながらできた楽曲。”未来への不安に押しつぶされないで。なにかを始めるのに遅すぎることなんてないんだよ。”という楽曲のテーマは、そのまま日本武道館公演のコンセプトにもつながっている。そんな思いの詰まった新曲「its not too late」は、12月15日から配信される。

■MINMIコメント

ファンとスタッフのみんなと夢見てきた日本武道館、ようやく立てることになりました。

ここに来るまで時間がかかったけど遅くないよね、”its not too late” という言葉には、ファンのみんなはもちろん、自分自身へのメッセージも込めました。

どんなに遠回りをしても、何度つまずいても、諦めず立ち上がる、そしてきっとまた歩き出せる。そんな希望に満ちた夜を、日本武道館で一緒に作りたいです。

これまで支えてくれたすべての人にありがとう。ここから一緒に新しい景色を見に行きましょう。

＜ライブ情報＞

MINMI LIVE at 日本武道館 〜its not too late〜

2026年10月8日（木）日本武道館

OPEN 18:00 / START 19:00

出演：MINMI ※ゲスト・バンド編成など詳細は後日発表

MINMI日本武道館 特設サイト https://minmi.jp/minmi-nihonbudokanlive-202610/