ジョブカフェしまね(ふるさと島根定住財団)は12月12日、「しまね短期仕事体験オンライン説明会」を開催する。

しまね短期仕事体験オンライン説明会

今回の説明会では、12枚のカードから選ぶワークを通して、働く上で大切にしたいことを考えながら、自分の価値観と合う事業所について知ることができる。また、2月～3月に実施される「しまね短期仕事体験」受入事業所の担当者からプログラムの話を聞き、自分にぴったりの事業所を探すことができる。

開催日時は12月12日18:00～19:30、Zoomで行われる(Zoom入室受付17:45～17:55)。対象は大学(院含む)、短大、高専、専修学校等の最終学年を除く学生で、1年制学校の1年生も参加可能。島根県出身者に限らない。

参加事業所は、山陰建設工業、サン電子工業 出雲工場、しちだ･教育研究所、白石家、リコージャパン、和幸情報システムの6社。内容は価値観ワーク、学生と受入事業所との交流(15分×3回転)で構成され、事業所によるプログラム紹介や、学生が質問できる時間も設けられている。1グループ2事業所の計3グループで、すべての事業所と交流でき、各グループにはジョブカフェしまねのスタッフが進行役として入り交流をサポートする。定員は先着12名で、申し込みフォームからの事前申込が必要となる。