MLBは11月22日から公式Xにて、2025年の「トッププレー100」を順次発表している。その中で5位に選ばれたのは、ワールドシリーズ第3戦で延長18回の死闘に決着をつけたロサンゼルス・ドジャース、フレディ・フリーマン選手のサヨナラホームランだ。







ドジャースとトロント・ブルージェイズが対戦した第3戦は、10月27日（日本時間28日）にドジャー・スタジアムで開催。



2〜7回にかけて両軍が6点ずつを奪い合う乱打戦となったが、その後は互いに得点を許さず、試合はワールドシリーズ史上最多タイとなる延長18回へ突入した。



ドジャースのブルペンでは、前の試合で“完投勝利”を挙げた山本由伸投手が投球練習を開始する異例の展開に。そんな中で迎えた延長18回、この回先頭のフリーマン選手が打席に立つ。



ブルージェイズ9番手のブレンドン・リトル投手のシンカーを完璧に捉えると、打球はバックスクリーンへ一直線。長い死闘に終止符を打つ劇的な一発となった。



このサヨナラ弾を含む名場面の数々が積み重なり、第7戦までもつれた同シリーズ。最終的にドジャースが4勝3敗で、2年連続のワールドチャンピオンに輝いた。











【動画】死闘に決着！フリーマンの“サヨナラホームラン”がこれだ！

Top Plays of 2025: No. 5



Freddie Freeman hits a walk-off homer in the 18th inning of World Series Game 3!

