＜最新号＞ドライバー臨時増刊・オール国産車＆輸入車完全アルバム2026が発売。近未来新車図鑑、国産車完全アルバム、輸入車完全アルバム、Best Goods World、国産車／輸入車大諸元表ほか＜12月8日＞

2025年12月8日、「ドライバー臨時増刊・オール国産車＆輸入車完全アルバム2026」が発売となりました。

ドライバーは、旬のクルマ情報を、詳しくわかりやすく、そして楽しくお届けする総合クルマ雑誌です。その臨時増刊として特別編集し、日本で買えるほぼすべての新車をアルバム形式で1冊に凝縮した最新版が「オール国産車＆輸入車完全アルバム2026」です。

【画像】ドライバー臨時増刊・オール国産車＆輸入車完全アルバム2026をチラ読み！

■巻頭特集

未来の主役はコイツらだ！

近未来新車図鑑

この先、日本の自動車市場を動かしそうな注目の次世代モデルが数多く出品されたジャパンモビリティショー2025。実際に市販化が予想されているモデルをはじめ、近未来の新車をピックアップして紹介！

■アルバム本編を読む前に知っておこう

自動車メーカー＆ブランド プロフィールFILE

アルバムページに登場する国内外の各自動車メーカー＆ブランドのプロフィールを紹介。それぞれのメーカーの歴史や特徴を知っておけば、各モデルのへの理解も深まり、本誌をもっと楽しめるはずだ。

■すべての国産車がここに集結！

国産車完全アルバム

日本メーカーが販売する乗用車をほぼ網羅！ グレード別の価格や燃費、主要諸元に加えて、気になる先進安全装備もカバー。あなたのクルマ選びを強力にサポートします。

■EVライフを始めてみよう

HONDA ACCESS

N-ONE e:純正アクセサリー

日々の暮らしをより楽しく、快適にしてくれる軽乗用バッテリーEVとして登場したＮワンe:。そんなＮワンe:のあるEVライフをさらに身近なものにしてくれるのが、ホンダアクセスの純正アクセサリーだ。

■新車購入・優遇税制ガイド

クルマを購入する際、燃費や排出ガス性能に優れた車種は「エコカー」として税制面で優遇される制度がある。ここではその各項目についてまとめてみた。

■ADAS［先進運転支援システム］のキホン

安全運転をサポートしてくれる先進安全支援装置（ADAS）の各機能の働きや各社の呼称などを解説する。

■海外メーカーの主要モデルを網羅！

輸入車完全アルバム

正規インポーターを中心に、今、日本で買える輸入車を一挙に掲載。写真に加え、車両概要解説とバリエーション＆価格で各モデルを紹介する。

■大好きなクルマをもっと楽しく快適に！

Best Goods World 2026

［カーナビ］Panasonic Strada F1X Premium10 CN-F1X10C1DA

［カーナビ］carrozzeria 楽ナビ編

クルマ選びに加え、スムーズな移動をサポートし、エンターテインメント性を高める市販カーナビゲーションにも注目してほしい。

■ほかでは手に入らないアイテム満載！

読者プレゼント

■気になるモデルのスペックをチェック

国産車 大諸元表

スリーサイズはもちろん、取りまわし性を左右する最小回転半径や燃費、搭載するパワーユニットの種類やサスペンション形式などをピックアップして掲載。お目当てのクルマがより詳しくわかるデーターベースだ。

■モデルの性能がひと目でわかる

輸入車 大諸元表

憧れのスーパーカーや人気のSUVモデルなど、日本で買える輸入車の気になるスペックをまとめて知れるデータベース。

ドライバー臨時増刊・オール国産車＆輸入車完全アルバム2026は定価880円で発売中です。

