バンダイは、『仮面ライダーゼッツ』より、「DXライダーカプセムセットEX ノイズver.」第1～5弾を12月13日より発売する。価格は各1,100円。別売りの「変身ベルト DXゼッツドライバー」と連動して音声遊びが楽しめる。

「DXライダーカプセムセットEX ノイズver.」は、ノクスナイトのイレイスカプセムの力で無力化されたカプセムのセット。別売りの「変身ベルト DXゼッツドライバー」と連動して音声遊びが楽しめる。

DXライダーカプセムセットEX ノイズver.01

「DXライダーカプセムセットEX ノイズver.01」のセット内容は、「インパクトカプセム(ノイズver.)」「グラビティカプセム(ノイズver.)」。

取り扱い店舗(2025年11月時点)は、ヤマダデンキ、ヤマダウェブコム。

DXライダーカプセムセットEX ノイズver.02

「DXライダーカプセムセットEX ノイズver.02」のセット内容は、「ストリームカプセム(ノイズver.)」「ウイングカプセム(ノイズver.)」。

取り扱い店舗(2025年11月時点)は、全国のイオン・イオンスタイルの店舗 合計390店舗のおもちゃ売場。

DXライダーカプセムセットEX ノイズver.03

「DXライダーカプセムセットEX ノイズver.03」のセット内容は、「リカバリーカプセム(ノイズver.)」「プロジェクションカプセム(ノイズver.)」。

取り扱い店舗(2025年11月時点)は、Joshin おもちゃ取り扱い店舗、Joshin web ショップ。

DXライダーカプセムセットEX ノイズver.04

「DXライダーカプセムセットEX ノイズver.04」のセット内容は、「ワンダーカプセム(ノイズver.)」「バリアカプセム(ノイズver.)」。

取り扱い店舗(2025年11月時点)は、ドン・キホーテ/アピタ 仮面ライダーゼッツ玩具取り扱い店舗。

DXライダーカプセムセットEX ノイズver.05

「DXライダーカプセムセットEX ノイズver.05」のセット内容は、「トランスフォームカプセム(ノイズver.)」「マシーナリーカプセム(ノイズver.)」。

取り扱い店舗(2025年11月時点)は、エディオンおもちゃ取り扱い店舗、エディオンネットショップ。

(C)2025 石森プロ・テレビ朝日・ADK EM・東映