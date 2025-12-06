FIFAワールドカップ26の組み合わせ抽選会が行われた。日本代表はグループFに入り、オランダ代表、チュニジア代表、欧州プレーオフBの勝者（ウクライナ代表／スウェーデン代表／ポーランド代表／アルバニア代表）と対戦する。

2戦目の対戦相手のチュニジアの基礎情報、予選成績、11月の招集メンバーは以下の通り。

基礎情報

ワールドカップ出場歴：3大会連続7回目

過去最高成績：グループステージ

FIFAランキング：40位

vs日本成績：チュニジアの1勝0分け5敗 3得点8失点

予選成績

第1節：vsサントメ・プリンシペ【4-0／○】

第2節：vsマラウイ【0-1／○】

第3節：vsギニア【1-0／○】

第4節：vsナミビア【0-0／△】

第5節：vsリベリア【0-1／○】

第6節：vsマラウイ【2-0／○】

第7節：vsリベリア【3-0／○】

第8節：vsギニア【0-1／○】

第9節：vsサントメ・プリンシペ【0-6／○】

第10節：vsナミビア【3-0／○】

アフリカ予選成績：9勝1分0敗 22得点0失点＝H組1位で出場権を獲得

11月招集メンバー

▼GK

アイメン・ダーメン（アル・ハズム／サウジアラビア）

サブリ・ベン・ハッセン（エトワール・サヘル）

ヌレディン・ファルハティ（スタッドチュニジアン）

▼DF

マルアン・サハラウィ（スタッドチュニジアン）

マハムード・ゴルベル（モナスティル）

モハメド・ベン・アリ（エスペランス）

ヤシヌ・メリアー（エスペランス）

モハメド・アミン・ベン・ハミダ（エスペランス）

ハムザ・ジェラッシ（エトワール・サヘル）

アリ・マールル（CSスファクシャン）

ウサマ・ハダディ（ベルカンヌ／モロッコ）

ディラン・ブロン（セルヴェット／スイス）

モルタダ・ベン・アネス（カスムパシャ／トルコ）

モンタサル・タルビ（ロリアン／フランス）

アリ・アブディ（ニース／フランス）

ヤン・ヴァレリー（シェフィールド・ウェンズデー）

▼MF

シヘブ・ジェバリ（エスペランス）

フセム・トカ（エスペランス）

モハメド・アリ・ベン・ロムダン（アル・アハリ／エジプト）

フェルジャニ・サッシ（アル・ガラファ／カタール）

フィラス・ベン・ラルビ（シャールジャ／UAE）

ハッジ・マハムード（ルガーノ／スイス）

イスマエル・ガルビ（アウクスブルク／ドイツ）

エリス・スキリ（フランクフルト／ドイツ）

ハンニバル・メイブリ（バーンリー／イングランド）

▼FW

エリアス・サード（アウクスブルク／ドイツ）

ナシム・デンダニ（モナコ／フランス）

エリアス・アシュリ（コペンハーゲン／デンマーク）

アモール・ラユニ（ヘッケン／スウェーデン）

ハゼム・マストゥリ（ディナモ・マハチカラ／ロシア）

イッサム・ジェバリ（ガンバ大阪／日本）

ナイム・スリティ（アル・シャマル／カタール）

セイフェディン・ジャジリ（ザマレク／エジプト）

フィラス・シャウア（クラブ・アフリカン）

▼監督

サミ・トラベルシ