FIFAワールドカップ26の組み合わせ抽選会が行われた。日本代表はグループFに入り、オランダ代表、チュニジア代表、欧州プレーオフBの勝者（ウクライナ代表／スウェーデン代表／ポーランド代表／アルバニア代表）と対戦する。
2戦目の対戦相手のチュニジアの基礎情報、予選成績、11月の招集メンバーは以下の通り。
基礎情報
ワールドカップ出場歴：3大会連続7回目
過去最高成績：グループステージ
FIFAランキング：40位
vs日本成績：チュニジアの1勝0分け5敗 3得点8失点
予選成績
第1節：vsサントメ・プリンシペ【4-0／○】
第2節：vsマラウイ【0-1／○】
第3節：vsギニア【1-0／○】
第4節：vsナミビア【0-0／△】
第5節：vsリベリア【0-1／○】
第6節：vsマラウイ【2-0／○】
第7節：vsリベリア【3-0／○】
第8節：vsギニア【0-1／○】
第9節：vsサントメ・プリンシペ【0-6／○】
第10節：vsナミビア【3-0／○】
アフリカ予選成績：9勝1分0敗 22得点0失点＝H組1位で出場権を獲得
11月招集メンバー
▼GK
アイメン・ダーメン（アル・ハズム／サウジアラビア）
サブリ・ベン・ハッセン（エトワール・サヘル）
ヌレディン・ファルハティ（スタッドチュニジアン）
▼DF
マルアン・サハラウィ（スタッドチュニジアン）
マハムード・ゴルベル（モナスティル）
モハメド・ベン・アリ（エスペランス）
ヤシヌ・メリアー（エスペランス）
モハメド・アミン・ベン・ハミダ（エスペランス）
ハムザ・ジェラッシ（エトワール・サヘル）
アリ・マールル（CSスファクシャン）
ウサマ・ハダディ（ベルカンヌ／モロッコ）
ディラン・ブロン（セルヴェット／スイス）
モルタダ・ベン・アネス（カスムパシャ／トルコ）
モンタサル・タルビ（ロリアン／フランス）
アリ・アブディ（ニース／フランス）
ヤン・ヴァレリー（シェフィールド・ウェンズデー）
▼MF
シヘブ・ジェバリ（エスペランス）
フセム・トカ（エスペランス）
モハメド・アリ・ベン・ロムダン（アル・アハリ／エジプト）
フェルジャニ・サッシ（アル・ガラファ／カタール）
フィラス・ベン・ラルビ（シャールジャ／UAE）
ハッジ・マハムード（ルガーノ／スイス）
イスマエル・ガルビ（アウクスブルク／ドイツ）
エリス・スキリ（フランクフルト／ドイツ）
ハンニバル・メイブリ（バーンリー／イングランド）
▼FW
エリアス・サード（アウクスブルク／ドイツ）
ナシム・デンダニ（モナコ／フランス）
エリアス・アシュリ（コペンハーゲン／デンマーク）
アモール・ラユニ（ヘッケン／スウェーデン）
ハゼム・マストゥリ（ディナモ・マハチカラ／ロシア）
イッサム・ジェバリ（ガンバ大阪／日本）
ナイム・スリティ（アル・シャマル／カタール）
セイフェディン・ジャジリ（ザマレク／エジプト）
フィラス・シャウア（クラブ・アフリカン）
▼監督
サミ・トラベルシ