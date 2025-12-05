カタセは12月10日、アメリカの高級文房具ブランド『BLACKWING(ブラックウィング)』の鉛筆や関連商品を、楽天市場と銀座 伊東屋 本店で発売する。

ブラックウィング 602

ブラックウィングは、1930年代にエバーハルト・ファーバー鉛筆社が発表した「602モデル」で、独特な消しゴムを持つ高品質な鉛筆として知られてきた。1998年に生産が終了したが、熱心なファンの間で高値で取引されるほどの人気を保ち、アーティストや作家からの要望により2010年に復活した。

「ブラックウィング ペンシル シリーズ」は、カリフォルニア産のインセンスシダー材と日本製グラファイト芯を使用し、象徴的なデザインと交換可能な消しゴムが特徴。売上の一部は学校の芸術プログラムに役立てられる。

「ブラックウィング 602」(12本入 6,600円、1本 550円)は、芯の硬度はやや硬めで、ブラックウィングの象徴とも言えるモデル。「ブラックウィング マット」(12本入 6,600円、1本 550円)は、最も軟らかい芯で、アーティストやイラストレーター向け。カラーは、マット、マット レッド、マット グリーン。

ブラックウィング マット

「ブラックウィング パール」(12本入 6,600円、1本 550円)は、602より軟らかくマットより硬い芯で、バランスの取れた滑らかな書き心地が特徴。「ブラックウィング ナチュラル」(12本入 6,600円、1本 550円)は、木目を活かした透明塗料仕上げ。ブラックウィングで最も硬い芯を採用した。

ブラックウィング パール

「ブラックウィング カラーズ」(6,600円)は、描画・色付け用の12色色鉛筆。カラーは、ピンク、レッド、イエロー、オレンジ、ライトグリーン、グリーン、ライトブルー、ブルー、バイオレット、ブラウン、ブラック、シルバー。

ブラックウィング カラーズ

その他、芯を長く削れるシャープナーや専用キャップ、鉛筆付きのノートブックなども販売する。

鉛筆とアクセサリーを組み合わせたギフトセット各種も販売。「ボリューム292 キース・へリング」(12本入 7,260円、1本 605円)など、アーティストのキース・へリングとコラボレーションした数量限定コレクションも販売する。