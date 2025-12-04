「最大30万円」の罰金！ 自転車の“ながらスマホ” 法改正で「罰則強化」 意外と知らない!?「違反」になるケースとは？

こもり校長（小森隼・GENERATIONS from EXILE TRIBE）とアンジー教頭（アンジェリーナ1/3・Gacharic Spin）がパーソナリティを務めるTOKYO FMのラジオ番組「SCHOOL OF LOCK!」（月曜～木曜 22:00～23:55／金曜 22:00～22:55）では、毎週月曜日に交通安全を学ぶコーナー「ANZEN LOCKS! supported by JA共済」を放送しています。このコーナーでは、安藤全一（アンドウ・ゼンイチ）先生、通称“アンゼン先生”が交通安全に関するクイズを出題し、生徒（リスナー）が答える形式で進行します。今回の放送では、「ながらスマホ」についてあらためて解説しました。道路交通法が改正されてから、1年が経ちました。改正の柱の1つが「ながらスマホ」の罰則強化です。最大1年以下の拘禁刑、または30万円以下の罰金となります。ながらスマホとは、自転車運転中にスマホを手で持ちながらの通話や画面注視、また、スマホホルダーにつけた状態での画面注視も該当します。6か月以下の拘禁刑(※)、または10万円以下の罰金1年以下の拘禁刑(※)、または30万円以下の罰金(※)令和7年6月より、懲役刑と禁固刑が一本化され、拘禁刑となりました。事故を起こさないために交通ルールをしっかり守り、安全運転を心がけましょう。監修：一般財団法人 日本交通安全教育普及協会＜番組概要＞番組名：SCHOOL OF LOCK!パーソナリティ：こもり校長（小森隼・GENERATIONS from EXILE TRIBE）、アンジー教頭（アンジェリーナ1/3・Gacharic Spin）放送日時：月曜～木曜 22:00～23:55／金曜 22:00～22:55番組Webサイト：https://www.tfm.co.jp/lock/番組公式X：@sol_info