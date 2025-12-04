「最大30万円」の罰金！ 自転車の“ながらスマホ” 法改正で「罰則強化」 意外と知らない!?「違反」になるケースとは？

このコーナーでは、安藤全一（アンドウ・ゼンイチ）先生、通称“アンゼン先生”が交通安全に関するクイズを出題し、生徒（リスナー）が答える形式で進行します。
今回の放送では、「ながらスマホ」についてあらためて解説しました。
◆自転車の道路交通法改正
道路交通法が改正されてから、1年が経ちました。
改正の柱の1つが「ながらスマホ」の罰則強化です。
最大1年以下の拘禁刑、または30万円以下の罰金となります。
◆「ながらスマホ」とは？
ながらスマホとは、自転車運転中にスマホを手で持ちながらの通話や画面注視、また、スマホホルダーにつけた状態での画面注視も該当します。
＞違反者
6か月以下の拘禁刑(※)、または10万円以下の罰金
＞交通の危険を生じさせた場合
1年以下の拘禁刑(※)、または30万円以下の罰金
(※)令和7年6月より、懲役刑と禁固刑が一本化され、拘禁刑となりました。
事故を起こさないために交通ルールをしっかり守り、安全運転を心がけましょう。
監修：一般財団法人 日本交通安全教育普及協会
