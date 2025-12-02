FIFA（国際サッカー連盟）は2日、FIFAワールドカップ2026の試合日程について、現地時間6日に無料ライブ配信で発表することを明らかにした。

今回の発表によると、組み合わせ抽選会が現地時間5日に実施された後、翌6日の12時（日本時間7日：2時）に全104試合の日程のほか、会場およびキックオフ時間が決定するとのことだ。この発表は、『FIFA.com』および『FIFA YouTubeチャンネル』も含めたすべてのFIFAプラットフォームにて、無料ライブ配信されることも併せて伝えている。

また、試合日程の発表に際して、FIFAのジャンニ・インファンティーノ会長や往年のレジェンドが立ち会うほか、出場する42カ国およびプレーオフに出場する各国の代表者も出席するという。FIFAは公式サイトにて、「イベントを通して専門家による洞察や反応が紹介され、対戦カードについての詳細、主要エピソードの解説、来年6月から7月にかけて世界を迎え入れる開催地についての視点などが提供される」と記している。試合日程の最終版は、大陸間ならびに欧州のプレーオフの勝者が決まった後の、来年3月に公開される予定とのことだ。

なお、5日に行われる組み合わせ抽選会について、2日時点で日本でのテレビ放送は未定となっている。