大谷翔平選手が所属するロサンゼルス・ドジャースは、デトロイト・タイガース所属のタリック・スクーバル投手を獲得するのではと長らく噂されている。この案はスクーバルとタイガースの契約延長がどうなるかに左右されるが、状況が動く時が来たかもしれない。米メディア『ファンサイデッド』が報じた。

スクーバルは今季2年連続でサイヤング賞に輝いている球界トップクラスの先発左腕。仮に加入が実現すれば、既に大谷らハイレベルな投手を複数擁する先発ローテーションが他の追随を許さないクオリティに達することが濃厚だ。

同メディアは「トロント・ブルージェイズは今週、ディラン・シース投手と7年2億1000万ドルの契約を結んだ。キャリア通算防御率3.88の投手に対して2億ドル超を投じたという事実を見れば、スクーバルのようなオールスター級投手たちは、自分がどれほどの契約を得られるのか想像を膨らませていても不思議ではない」と言及。

続けて、「シースにこれほどの巨額契約が与えられたことが、タイガースを新たな現実へと引き込んでしまった。それは、スクーバルと延長契約を結べる可能性がほぼ消滅したという現実だ。怪我でもしない限り、彼はFAなら少なくとも2億5000万ドルを手にすると考えるのは自然なことだ。むしろ、ニューヨーク・メッツのような“どうしても欲しい”球団が現れれば、3億5000万ドルを超えても不思議ではない」と記している。

