カカオピッコマは、12月3日に「ピッコマくじ」の販売を開始する。サービス開始に先立ち、第一弾の4作品からA賞～C賞の商品画像を先行公開。D賞以降は後日発表予定。

第一弾は、TVアニメ『俺だけレベルアップな件』をはじめ、『夫を味方にする方法』『格闘スキルを極めた最強ネクロマンサー』『穴うめ結婚～期限つき公爵夫人はくじけない～』の4作品をフィーチャーしたラインアップ。ティザームービーも先行公開されている。

「ピッコマくじ」のサービス開始は12月3日12:00目処に公開予定、販売価格は770円～(送料別途)。詳細はオープン後の「ピッコマくじ」サービスを確認のこと。種類はA賞～G賞、ラストくじ賞、賞の数は作品により異なる。

TVアニメ『俺だけレベルアップな件』

TVアニメ『俺だけレベルアップな件』より「ピッコマくじ」限定の注目商品として、A賞に主人公・水篠旬のフィギュアが登場。約21cm(台座含む)のサイズ感で、S級ハンターとしての迫力や影の君主としてのカリスマ性を再現。B賞には旬の成長の礎となった「カサカの毒牙」をモチーフにしたキーホルダー、C賞には物語を彩る強力なギルドや教会をフィーチャーしたピンバッジ＆ステッカーのセットを用意。いずれもファン心をくすぐる豪華なラインアップだ。

商品一覧(全7賞48種＋ラストくじ賞1種)

A賞：フィギュア(全1種)

B賞：キーホルダー(全1種)

C賞：ピンバッジ＆ステッカーセット(全3種)

D賞：アクリルスタンド(全7種)

E賞：アクリルキーホルダー(全7種)

F賞：ロング缶バッジ(全14種)

G賞：コレクションカード&ミニクリアファイルセット(全15種)

ラストくじ賞：フィギュア(全1種)

※A賞とラストくじ賞は同様の商品

夫を味方にする方法

A賞は、ヒロイン・ルードベキア(ルビ)が初のフィギュア化。華麗なドレスとたおやかな表情を完全再現した。B賞には名カットを美しく大きく楽しめるキャラファイングラフ、C賞には愛らしい姿がたまらないルビの友達・ポポがぬいぐるみになって登場する。

商品一覧(全6賞34種＋ラストくじ賞1種)

A賞：フィギュア(全1種)

B賞：キャラファイングラフ(全2種)

C賞：ぬいぐるみマスコット(全3種)

D賞：アクリルスタンド(全5種)

E賞：アクリルキーホルダー(全10種)

F賞：コレクションカード&ミニクリアファイルセット(全10種)

ラストくじ賞：フィギュア(全1種)

※A賞とラストくじ賞は同様の商品。

格闘スキルを極めた最強ネクロマンサー

お部屋に飾るだけで、ダンジョンを支配する最強ネクロマンサーの世界観を演出できる、ファン必携の特別なメタルディスプレイがA賞に登場。B賞は、作品の世界観をスタイリッシュに落とし込んだ、普段使いできるオリジナルTシャツ。C賞は、日々のリラックスタイムにも、作品のクールなギミックを楽しめる温感マグカップをラインアップ。

商品一覧(全6賞34種＋ラストくじ賞1種)

A賞：メタルディスプレイ(全1種)

B賞：オリジナルTシャツ(全4種)

C賞：感温マグカップ(全3種)

D賞：ラバーコースター(全8種)

E賞：アクリルスタンド(全8種)

F賞：コレクションカード&ミニクリアファイルセット(全10種)

ラストくじ賞：メタルディスプレイ～描き下ろしver.～(全1種)

穴うめ結婚～期限つき公爵夫人はくじけない～

A賞にはクレアとイレール公爵のツーショットがより美しく見えるミラープレートを用意。作品の感動的なシーンを思い出しながら心身ともに暖かくなれるグラフィックブランケットをB賞に。C賞のアクリルスタンドではクレアとイレール公爵だけでなく、人気キャラクターのキースも登場する。

商品一覧(全6賞33種＋ラストくじ賞1種)