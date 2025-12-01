MLBは11月22日から、公式Xにて2025年の「トッププレー100」を発表している。19位には記憶に新しいワールドシリーズ第7戦から、ミゲル・ロハス（ロサンゼルス・ドジャース）の一瞬に凝縮された好守備がランクインした。







ドジャースとトロント・ブルージェイズが戦った今季のワールドシリーズ。雌雄を決する第7戦は、11月1日（日本時間2日）、ブルージェイズの本拠地ロジャース・センターで行われた。



4－4で迎えた9回裏のブルージェイズの攻撃、1死満塁の場面で今回のプレーは生まれた。ドジャースのマウンドにはこの回途中から山本由伸があがり、打席には左打者のドールトン・バーショが入った。



カウント1－2からの4球目。バーショは、アウトローへ落ちる149キロのスプリットを上手くミートさせ、打球は強いバウンドとなって一二塁間方向へ飛んだ。



この打球が、前進守備を敷いていた二塁手の右側に飛んできた。ロハスは難しいバウンドを落ち着いて捕球し、やや体勢を崩しながらも絶妙な送球をホームに送る。



三塁走者のアイザイア・カイナーファレファがホームに突っ込み、スライディングでホームベースに触れる直前に、ロハスの送球はウィル・スミス捕手のミットに収まりアウト。ギリギリの攻守で失点を防ぎ、2死満塁とした。



続く好打者のアーニー・クレメントを山本が中飛に抑え、ドジャースは窮地を脱した。



もしロハスのプレーが、少しでもタイミングが遅れていれば、栄冠はブルージェイズに輝いていた場面だった。



「トッププレー100」の19位にランクインしたロハスの攻守がチームを救い、ドジャースは見事2年連続ワールドチャンピオンとなった。











【動画】ロハスの“神バックホーム”がこれだ！

MLBの公式Xより









Top Plays of 2025: No. 19



Game 7, bottom of the 9th, tie game, bases loaded.



Miguel Rojas makes a World Series-saving play at the plate!

— MLB (@MLB)【関連記事】【了】