◆本記事はプロモーションが含まれています。

人気の公式製品からちいかわスマホケースのおすすめ商品や失敗しない選び方を紹介！ iPhoneやAndroidなど対応機種や保護性能、ストラップ付きなど機能面も解説。公式・通販購入時のポイントや、よくあるFAQも掲載しています。

ちいかわスマホケースの選び方

キャラクターグッズとなるとつい見た目だけで衝動的に選んでしまう人も多いかもしれません。でも、ちいかわのスマホケースを選ぶときは絶対に見ておきたいポイントがあります。また、長く使うためにも自分のライフスタイルに合っているかも重要です。

ここではちいかわスマホケースを選ぶときに注目したいポイントをご紹介します。

対応機種を必ず確認！ サイズ・カメラ位置のズレに注意

出典：Amazon

スマホケース選びで一番多い失敗は「サイズが合わない」「レンズ穴がズレる」というケース。特にちいかわスマホケースの主流はiPhoneで、同じiPhoneでもモデルごとにカメラ配置が異なり、同じ機種名でもPro／無印／miniなどでサイズが変わります。さらに、Androidの場合はメーカーごとに形が違うため、型番（例：Pixel 8 / Xperia 5V など）まで一致している商品を選ぶのが必須条件。

通販の場合「2025年iPhone用」と書かれているだけだと不安なので、レビューで確認しましょう。デザインに一目惚れしても、まず「スマホがちゃんと入るか「を確認してから買うのが大切です。

素材と保護性能をチェック！ TPU・ハード・耐衝撃？

出典：Amazon

ケース素材は大きく「柔らかいTPU」「硬めのハードタイプ」「耐衝撃構造入り」の3タイプに分かれます。

TPU（柔らかい樹脂）は装着が簡単で、落下衝撃に強く初心者におすすめ。ハードケースはプリントが鮮明でデザイン映えするものの、角割れすることがあるので注意が必要です。最近人気の「耐衝撃タイプ」は四隅にエアバッグ構造が入っていて、スマホをよく落とす人向け。

かわいさだけで選ぶと「一瞬でヒビが…」「プリントが薄い…」となりがちなので、持ち歩きが多いなら実用面＋ストラップ併用も検討すると安心です。

トラップホール・カード収納・ミラーなど機能付きなら推し活にも便利

出典：Amazon

推しキャラと一緒に外出したい人には、機能付きケースがおすすめ。

・ストラップホール：アクスタやチャームを付けられる

・カード収納：交通系ICカードや社員証を入れてスマート移動

・ミラー付き：推し会や現場で身だしなみチェック

・スタンド機能：ライブ後にスマホ立てて余韻動画を見る人も

かわいい反面「機能性ゼロだと使わなくなる」ケースも多いので、「日常生活の中で推しキャラとどう過ごしたいか」を考えるのがカギです。