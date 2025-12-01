MLBは11月22日から、公式Xにて2025年の「トッププレー100」を発表している。39位には、ロサンゼルス・ドジャースの大谷翔平の今季55号本塁打がランクインした。







9月28日（日本時間29日）、T-モバイル・パークで行われたシアトル・マリナーズ戦。大谷は「1番・DH」で先発出場した。



ドジャースが4－0とリードして迎えた7回裏。2死無走者の場面で、この日すでに2本の安打を放っている大谷の第4打席が廻ってきた。



マリナーズはこの回から3人目のゲーブ・スパイアーをマウンドに上げる。今季76試合に登板し、奪三振率11.90を記録したリリーフ左腕だ。



インハイの高速シンカーで0－2と2球で追い込まれた大谷。続く3球目、捕手の要求通りの真ん中高めに、スパイアーが153キロの真っすぐを投じた。



これを大谷が完璧に弾き返すと、打球は高々と舞い上がり、球場最深部のバックスクリーン左に吸い込まれていった。



昨年の54本を上回る、キャリアハイの55号となった推定飛距離126メートルの圧巻弾が、「トッププレー100」の39位にランクイン。大谷の同ランキングでの登場はこれで3度目となった。



来季は開幕からの二刀流として、完全復活を期すシーズンとなる。今後の大谷の更なる活躍に、ますます目が離せない。











【動画】大谷翔平、自身最多55号アーチがこちら！

MLBの公式Xより









Top Plays of 2025: No. 39



Shohei Ohtani breaks his own Dodgers single-season home run record with No. 55!

— MLB (@MLB)【関連記事】【了】