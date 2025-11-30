15台しか存在しないレアキャラ⁉ ブラバスが手掛けたメルセデス・ベンツG63 AMG 6×6

12月5日にアブダビで開催されるRMサザビーズのオークションに気になる車を発見した。2016年メルセデス・ベンツG63 AMG G700 6×6 by ブラバス（以下、G700 6×6）だ。

【画像】「控えめに言って狂気じみた存在」のメルセデス・ベンツG63 AMG 6×6の、さらに衝撃的なブラバス・バージョン（写真37点）

そもそもベースとなったメルセデス・ベンツG63 AMG 6×6自体が、自動車史に残る衝撃作だった。ルーツは、2007年にメルセデス・ベンツがオーストラリア軍の要請により開発した6輪駆動のGクラスにある。

過酷な大陸の地形を踏破するため、3つの車軸と5つのディファレンシャルロックという先進的なシステムを搭載していた。極限の環境下で実証された堅牢な6輪駆動技術を用いて、メルセデス・ベンツAMGが民間市場向けの究極のラグジュアリーSUVへと昇華させたのだ。

2014年に期間限定で受注が行われ、世界でわずか約100台しか生産されなかった超希少モデルだ。新車時価格8,000万円で日本には5台が割り当てられた。

標準的なGクラスと比べて全長が1メートル以上も延長され、車高は2メートルを優に超える。ピックアップトラックスタイルの荷台を備え、まさに「道を走る要塞」と呼ぶにふさわしい風貌だ。

エンジンはAMG製5.5リッターV型8気筒ツインターボで、標準でも544馬力を誇っていた。4つの20リットル・エアタンクを備えたタイヤ空気圧調整システムを搭載し、砂地、岩場、水溜まりなど、あらゆる悪路を走破する能力を有していた。

控えめに言って狂気じみた存在だった。

しかし、当該出品車両はそこで終わらない。ドイツの名門チューナー、ブラバスによってチューニングが施された15台のうちの1台である。

2013年のフランクフルトモーターショーで発表されたブラバスG700 6×6はカスタムECU、大型化されたターボチャージャー、金箔の遮熱シートが施されたインテークパイプ、追加のインタークーラー、高性能触媒コンバーターと75mm低抵抗ステンレスダウンパイプ、バタフライバルブ付きステンレスエグゾーストなどを装備。

最高出力は700馬力、最大トルクは960Nmへと引き上げられた。ベース車の6×6から156馬力ものパワーアップだ。車重3.75トンの巨漢ながら0-100km/h加速は7.4秒（ベース車は7.8秒）で駆け抜けるというから驚愕である。最高速度は37インチオフロードタイヤ保護のため160km/hに電子制限されているのは、ベース車と同じ。

ブラバス専用エアロパーツに身を包み、カーボンファイバー製ボンネットスクープが冷却性能を向上させている。ベース車でさえゴージャスだったインテリアもブラバス専用のものにグレードアップされていて、独自の世界観が広がっている。

ブラバスは後に800馬力のXLP 800 6x6アドベンチャー、 900馬力のXLP 900 6X6 スーパーブラックを投入しているが、いずれも4輪のG63を6輪化したもの。由緒正しい（？）G63 AMG 6×6ベースはG700 6×6だけである。

当該車両は2015年5月に完成し、当初はドイツ仕様として製造された後、中東へと渡った。RMサザビーズの出品リスト作成時の走行距離は6,459km。予想落札価格は70万～85万ドル（約1億900万～1億3,200万円）と見積もられている。

ちょっと検索してみるとドバイの「ギャングスタ・パラダイス・カーズ」というカスタムショップが、同じ色のブラバスG700 6×6で走行距離6,500㎞という販売車両をインスタグラムに2か月前にアップロードしている。また、昨年10月には341万UAEディルハム（約1億4,500万円）で物件掲載していたことも分かった。

年式、仕様、所在地、そして希少性を考えると、RMサザビーズのオークション出品車両と同ショップの在庫車両（もしくは委託販売車両？）は同一個体である可能性が極めて高いだろう。だとしたら、RMサザビーズの見積もりは控えめ？

文：古賀貴司（自動車王国） Words: Takashi KOGA (carkingdom)