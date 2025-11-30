セリエA第13節が29日に行われ、ユヴェントスとカリアリが対戦した。

ユヴェントスは、前節終了時点で5勝5分け2敗リーグ7位。首位のローマとの勝ち点差は「7」となっている。リーグ戦では2試合続けて引き分けと、勝ち切れていない。それでも、25日に行われたチャンピオンズリーグ（CL）・リーグフェーズ第5節では後半アディショナルタイムに得点が生まれ、ボデ／グリムトに3－2で勝利。この試合で得た勢いを、リーグ戦でも発揮したいところだった。

対するカリアリは、前節終了時点で2勝5分け5敗と負け越している状況だ。直近のリーグ戦8試合は4分け4敗と未勝利が続いており、降格圏内の18位ジェノアとの勝ち点差は「3」。この一戦で少しでも勝ち点を積み上げたいところだった。

立ち上がりからユヴェントスがボールをコントロールするが、目立ったチャンスを作り出すことがなかなかできない。すると26分、カリアリのマルコ・パレストラが敵陣深くの右サイドでボールを奪い返すと、そのままボックス内に侵入して折り返す。これをセバスティアーノ・エスポジトが右足で押し込み、カリアリが先制した。

対するユヴェントスも直後の27分、パスワークからケナン・ユルディズがボックス手前で落とすと、ケフラン・テュラムがボックス内からシュート。これはブロックされたものの、ユルディズがこぼれ球を右足でゴール右下に決めた。

追いついたユヴェントスは前半アディショナルタイム1分、マヌエル・ロカテッリがウェストン・マッケニーの足元へパス。そのマッケニーがヒールでピエール・カルルの前方のスペースへボールを送り、カルルはこれを折り返すと、ユルディズが左足でシュートをゴール右下に突き刺した。前半はユヴェントスの1点リードで終える。

後半に入ってからカリアリがやや盛り返したものの、ユヴェントスは得点を許さない。一方、ユヴェントスはボールをコントロールしつつ、追加点を挙げることができないまま試合は進んでいく。

追いつきたいカリアリだが、目立ったチャンスを作れない。結局、試合はこのままスコアが動かず。ユルディズがドッピエッタを達成したユヴェントスは、2－1でカリアリに勝利した。カリアリはリーグ戦9試合続けて未勝利となった。

ユヴェントスは、12月2日にコッパ・イタリアのベスト16でウディネーゼと対戦し、12月7日の次節ではアウェイでナポリと対戦する予定。カリアリも12月3日にコッパ・イタリアのベスト16でナポリと戦ったあと、12月7日の次節でホームにローマを迎える。

【スコア】

ユヴェントス 2－1 カリアリ

【得点者】

0－1 26分 セバスティアーノ・エスポジト（カリアリ）

1－1 27分 ケナン・ユルディズ（ユヴェントス）

2－1 45＋1分 ケナン・ユルディズ（ユヴェントス）