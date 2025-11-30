リーグ・アン第14節が29日に行われ、モナコとパリ・サンジェルマン（PSG）が対戦した。

モナコは第5節終了時点で首位に立っていたものの、現在はリーグ戦3連敗中と調子を落とし、首位のPSGとの勝ち点差は「10」となっている。今節の対戦相手は、その首位PSG。リーグ戦4連敗を避けたいのはもちろん、ここでPSGに勝利し、一気に上昇気流に乗りたいところだった。

対するPSGは、リーグ戦4連勝と好調をキープ。26日にはチャンピオンズリーグ（CL）・リーグフェーズ第5節でトッテナム・ホットスパーに5－3で勝利しており、今季も欧州王者としての強さを発揮している。

日本代表MF南野拓実が先発出場した一戦は、立ち上がりからPSGがボール支配する展開となる。その後、モナコは盛り返していき、PSGにシュートまで持ち込ませない。

試合が進むにつれて両チームともにチャンスを作り出すようになるが、得点は生まれない。すると40分、モナコは左CKの流れからモハメド・サリスがゴールネットを揺らし、先制したかに思えた。しかし、オフサイドと判定されて得点は取り消されてしまう。結局、前半は両チームともに得点することなく終わった。

後半も得点が生まれないまま迎えた68分、南野が均衡を破った。後方からのロングボールをアレクサンデル・ゴロヴィンが左サイドで受け取り、ボックス内で折り返すと、南野が左足を振り抜いてゴール右隅にシュートを流し込んだ。

先制したモナコは守りに徹することなく、積極的にプレスをかけながら、得点への姿勢を崩さない。しかし80分、モナコのティロ・ケーラーが、オンフィールドレビューの末、決定的な得点機会の阻止（DOGSO）をしたとして退場。モナコがここで数的不利に陥ってしまう。

モナコのセバスティアーノ・ポコニョーリ監督は、南野とフォラリン・バログンを下げ、ポール・ポグバとミカ・ビエレスを送り出した。ボールを保持したときに時間を作れるポグバを投入し、逃げ切りを図る。

PSGは猛攻を仕掛けたものの、試合はこのまま終了。南野が得点したモナコは、ホームで首位PSGに1－0で勝利した。

次節、モナコは12月5日にアウェイでスタッド・ブレスト29と対戦。PSGは12月6日にホームでレンヌと対戦する。

【スコア】

モナコ 1－0 パリ・サンジェルマン

【得点者】

1－0 68分 南野拓実（モナコ）

【動画】南野拓実の決勝弾! モナコが首位PSGを下す