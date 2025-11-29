アイナ・ジ・エンド「今、青葉市子さんが一番好き」普段から聴いているリアルな「夕暮れ時のチルミュージック」集

アイナ・ジ・エンドがパーソナリティを務めるTOKYO FMのラジオ番組「東芝ライフスタイル アイナ・ジ・エンドの『ほな、また』」。日々の他愛もない話から、日常で大切にしていることなどを、リスナーからのメッセージも交えながらまったりとトークするプログラムです。時に、自身の音楽や最近の活動、アイナ・ジ・エンドが今この人と話したいと思うゲストなども招いていきます。11月29日（土）の放送では、アイナがおすすめする音楽特集「夕暮れ時のチルミュージック」をお届けしました。アイナ：今日の「ほな、また」は、こんな音楽特集をやっていきます。「夕暮れ時のチルミュージック」。私がリラックスしたいときだったり、落ち着きたいときに聴いている曲を、この夕暮れの時間にオンエアしていきたいと思います。結構この時間帯はガッツリ仕事していることが多いので、本当にリラックスしたいときが多いのね。だから最近聴いているリアルなチル曲を今日は紹介していこうと思います。チルミュージックといえば、自然音とか、環境音とか、みんなが五感で感じているような息吹とかがやっぱりいいんじゃないかなと思って。そういう鳥のさえずりとか犬の鳴き声とか、本当に聴いているようなリアルな音。そんな曲からお届けしていきたいと思って１曲選んでみました。青葉市子さんっていう方の楽曲なんですけど、今、青葉市子さんが人間界で一番好き。海外の海辺で歌っていらっしゃる映像とかが YouTube に流れているんですけど、この映像が本当によくって。朝焼けからどんどん空の色が変わっていってるのかな？ それとも夕日なのかな？ ちょっとわからないんですけど、オレンジ色から暗がりに差し掛かる色なんですよ。その下で歌っていらっしゃるんですけど。その市子さんの映像を毎日見ています。――青葉市子「Parfum d'étoiles」オンエアアイナ：続いては、こちらは海外の方で、ダミアン・ライス。51歳のフォークシンガーなんですけども、アルバム『O』が大好きで。黄色い色のアルバムなんですけど。何て言うんですかね、全部いいんだけど、たまに胸をグサって刺されても抜けないぐらいのエグさのある、素敵な傷を残してくれる楽曲があるんですよ。さらっとしていないと言いますか。ダミアン・ライスはギターなんですよ、ギターでグッとエグられる心地よさを感じています。そんなダミアン・ライスの「O」から、今日はギターのリフがめちゃ好きな曲をご紹介したいんですけど。ギターのリフって、チルミュージックだと結構大事なポイントかなと思います。ギターの音色が日本刀のように鋭いとやっぱり気持ちが休まらないじゃない？さっきの青葉さんもそうなんだけど、クラシックギターを使っていらっしゃって、やっぱり音色とかも大事だなと思いました。あと、ギター1本で持っていくのもいいけど、そのほかの声色とかストリングスも美しいっていうのがこの曲の好きなところです。――ダミアン・ライス「Older Chests」オンエアアイナ：続いては、アルバムジャケットがめっちゃ可愛い曲ですね。ほんまに大好きでカセットも持ってんねんけど。私はキャラクターのなかでスヌーピーが一番好きなんですよ。でね、スヌーピーには兄弟がめっちゃいて、みんな楽器が弾けんねん。そのなかでも私はオラフっていうキャラが大好きなんですよ。でも、好きなジャケットにはオラフがおらんねん。「なんでなん？」っていつも思うんですけど。今から紹介する曲を聴くたびに、きっとこれはオラフも演奏しているんだろうなっていつも思いながら聴いています。あとね、これはクリスマスの楽曲なんで、ちょっと早いけどクリスマス気分を一緒に味わえたらなと思いながら選曲しました。――ヴィンス・ガラルディ・トリオ「Christmas Time Is Here」オンエアアイナ：夕暮れ時のチルミュージック、最後はですね、この曲をかけていこうかなと思います。やっぱり夕暮れ時のチルミュージックってことで、「夕暮れ時はこれしかないな」と思って、ちょっと最後に持ってきました。君島大空くんの曲なんですけど、私が昨年、一番夕暮れ時に聴いていた曲だと思います。チルって言っても、刹那的なほうだなとは思うんですけど。この曲を聴きながらお散歩するのがすごく好きで、やっぱり声も好きだし、あとギターとドラムのタイム感が大好きで。体中の血の巡りを変えてくれるような、それぐらい突き動かされるものがあって。なんでしょうね、重心を変えられるような、それぐらい好きなリズムがあるんですよ。ゆったりしているんだけど、夕焼けも似合うような、しかもちょっとした夜への焦燥感も入っていたりして大好きです。――君島大空「curtains」オンエアアイナ：この曲が収録されているアルバム『no public sounds』がめっちゃ好きで。夕暮れ時に似合うのはこの曲かなとか思うんやけど、アルバム自体は、例えば嵐の日でも聴ける曲があったりとか、超平和な昼間でも聴けるとか、冬もいけるし。いつ聴いてもハマるような楽曲がたくさん詰まっているアルバムなので、ぜひアルバム単位で聴いてみてほしいと思います。以前に一緒のフェス出たときに、私のお母さんと君のお母さんも会場で聴いていて。私と君、同い年なんですけど、親同士も歳が近いのかなと思ったので、なんか紹介してみたりして。「友達になったら？」とか言いながら。ま、そんな面白い関係でもありますが、私は君の声が大好きなのでこれからも夕方に聴いていこうかなと思います。アイナ：夕暮れ時のチルミュージックってことで、私が最近聴いているリアルな音楽を一緒に聴いたんやけど、好きすぎてあまり紹介したくないなって思うぐらい好きな曲も多いです。とにかく青葉市子さんとか最高だし、「本当にみんなが聴いちゃったら私だけの好きじゃなくなる」とかちょっと前だと思ったりもして、本当に好きな音楽はあまり紹介してこなかったんですよ。でも「ほな、また」はガチのレギュラーラジオということで、これからも私が本気で好きな音楽を紹介していこうと思います。12月20日（土）には、念願だった東京ガーデンシアターでワンマンライブ「nukariari」を開催。詳しくは公式サイトをご確認ください。＜番組概要＞番組名：東芝ライフスタイル アイナ・ジ・エンドの「ほな、また」放送日時：毎週土曜18：00～18：30パーソナリティ：アイナ・ジ・エンド番組Webサイト： https://tfm.co.jp/honamata/番組公式X：@honamata_tfm