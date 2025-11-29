楽天は29日、2選手の登録名変更を発表した。
来季から登録名を“YG安田”に変更となるYG安田は今季、故障の影響で一軍出場がなく、ファームで4試合に出場して、打率.286、1打点だった。
ワォーターズは2年目の今季、ファームで68試合に出場して、打率.192、10打点だった。
両選手とも新しい登録名で飛躍を目指す。
▼ 登録名変更選手
安田 悠馬 → YG安田
ワォーターズ 璃海ジュミル → ワォーターズ
