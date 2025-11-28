ランボルギーニのロボットが登場！？ ファクトリーで生まれた生産廃材を巨大アート作品に

アウトモビリ・ランボルギーニが、環境公益企業ヘラ・グループのアートラボである「SCART」と協働し、かつてないアート作品を生み出した。材料となったのは、サンタアガタ・ボロネーゼのファクトリーから生まれる生産廃材。そこに新たな命を吹き込み、6体の巨大ロボットへと昇華させた。舞台となったのは、世界最大級のポップカルチャーイベント、ルッカ・コミックス＆ゲームズだ。古都ルッカの街並みに突如現れた高さ4メートル超のロボット群は、ランボルギーニの未来志向と文化的広がりを象徴する存在として、来場者の視線をさらった。

【画像】ランボルギーニのロボット！？ スーパースポーツカー・メーカーによる、アートや環境へのユニークな取り組み（写真11点）

6体のロボットは、それぞれ自然界の基本要素を司る守護者として構想されている。大地を象徴する「ジーア・ストーン」「ヨトゥン・フォージ」、空の守護者としてデザインされた「スカイレン」「ジェトロン」、そして水の力を体現する「マリックス」「メガ・タイド」。いずれも1980年代の日本のアニメーションから着想を得た造形で構成され、カラフルかつダイナミックなフォルムが特徴だ。ボンネット、フェンダー、リアウイング、シート、カーボンファイバー、さらには細かな金属パーツに至るまで、ランボルギーニの生産ラインで使われた実物のパーツを再構築し、新たな彫刻作品として解釈している点が、このプロジェクトの核心にある。

コンセプトビジュアルの監修を務めたのは、マーベル作品で知られるコミックアーティスト、ジュゼッペ・カムンコーリ。彼が描いたデザインがSCARTのアートディレクションに落とし込まれ、フィレンツェ美術アカデミー、ラヴェンナ美術アカデミー、そしてミラノ工科大学ポリ・デザインの学生たちが制作に参加した。ランボルギーニの技術と、若いクリエイターたちの感性が交わる場。工業製品としての部材が、想像力の媒体へと変わる瞬間である。

ロボット群は、ルッカの街中三か所に分散して展示された。大地の守護者はピアッツァ・サン・ジュスト、空の守護者はピアッツァ・サン・ミケーレ、水の守護者はパラッツォ・グイニージの中庭へ。いずれも歴史ある建築物と調和しつつ、圧倒的な存在感を示した。展示は単なるアートインスタレーションではなく、環境資源の再循環や意識ある消費へのメッセージを社会へ広げる役割も担っている。廃材は廃材のまま終わらないという観念。ランボルギーニが語る”価値の再構築”の哲学がそこに宿る。

本プロジェクトにおいてランボルギーニは、素材の品質が完成品だけに宿るわけではないと強調する。生産過程で役目を終えたパーツであっても、デザインとアイデアが加わることで、まったく新たな可能性を帯びる。ヘラ・グループとSCARTは、環境教育とアートプロジェクトを融合させることで、再生素材の美しさをより多くの人々に届けたいと語る。人々の記憶に残るインスタレーションとして機能するだけでなく、未来の環境観を形づくる装置としても機能する試みだ。

ルッカでの公開後、6体のロボットはリミニで開催される国際環境技術見本市「エコモンド 2025」へ巡回する予定だ。さらに2026年にかけて、サンタアガタ・ボロネーゼ本社での特別イベントでも展示されるという。スーパーカーのブランドが、アートやエコロジー領域へ領域を広げる動き。その先駆的姿勢は、ランボルギーニの未来戦略を象徴するメッセージとして受け取れる。

廃材に新たな役割を与え、都市空間の中で再び息を吹き返す姿。その造形には、素材の持つ可能性とデザインの力が素直に表れていた。6体のロボットが立ち並ぶ光景は、ランボルギーニが手がけるプロジェクトの幅広さを示すものでもある。スーパースポーツカーの世界から一歩外へ踏み出し、アートや環境意識へ視線を向ける取り組み。この展示は、その姿勢をわかりやすく伝える試みとして多くの人の印象に残ったと言えよう。