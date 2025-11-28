元プロ野球選手で野球解説者の赤星憲広氏が、YouTubeチャンネル「ytv阪神応援チャンネル『トラトラタイガース』」で22日に公開された動画に出演。日本シリーズでソフトバンクに敗れた阪神の課題を語った。

赤星憲広氏

来季の課題は下位打線

赤星氏は「日本シリーズを見てて思ったのは、やっぱり下位打線の差かな」と切り出し、「大山選手の調子が上がらなくて。結局、6番以降がもうちょっと打ててたら、変わったかなっていう」と指摘。

続けて、「ソフトバンクは首位打者の牧原選手が下位打線にいるわけですよ」と引き合いに出しつつ、「そういうのを見ると、来年以降の課題は、シンプルに下位打線。だから、レフトとショートのレギュラー争いっていうのが、すごく大事なポイントになってくるかなと思いましたね」と持論を述べていた。