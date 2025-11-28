今日は2025年11月28日。マイナビニュースが毎日「今日の運勢」をお届けします。各星座の総合運・恋愛運・金運・仕事運・健康運におけるランキングとラッキーアイテムを紹介。何かの参考になれば幸いです。
運勢の見方
- ☆1つ: ☆
- ☆2つ: ☆☆
- ☆3つ: ☆☆☆
- ☆4つ: ☆☆☆☆
- ☆5つ: ☆☆☆☆☆
<1位>さそり座（蠍）：10月24日～11月22日
-
総合運：☆☆☆☆☆
運気があなたに味方してくれる日。「ハードルが高いな」「成功したら奇跡！」と思うようなことにチャレンジするには最適です。考え過ぎずに、まずは動いてみて。以前失敗していることなら、1つ工夫をプラスすると〇。
-
恋愛運：☆☆☆☆☆
幸運の強風が吹いてきそうな恋愛運です。以前にうまくいかなかった相手に、再びアプローチをしてみるのも〇。出会いを求めているのなら、積極的に行動を起こしてください。恋人には、情熱的な言葉を優しいトーンで伝えて。
-
金運：☆☆☆☆☆
お金との向き合い方を磨くことができる日です。まずは毎月の収入と、何にどれだけのお金を使っているのかを確認してみて。その上で、今後の予算や貯金の目標を立て直してみるといいでしょう。今日は、いい考えが浮かびそうです。
-
仕事運：☆☆
動けば動くほど、いい流れを引き寄せられる仕事運の日です！｢ちょっと難しいかな｣と感じること、｢もう無理だろう｣と諦めかけていたことでも、積極的にトライしてみてください。大きな声で人と接するのも、運気を生かすポイント。
-
健康運：☆☆☆☆☆
普段は面倒と感じることにもやる気に溢れ、意欲的な1日を過ごせるでしょう。同時にエネルギーを消費しやすい1日でもあるので、いつもより少しカロリーが高い食事をとるように心がけてみてください。
- ラッキーアイテム：大きめのベルト
- ラッキーカラー：ゴールド
<2位>ふたご座（双子）：5月21日～6月21日
-
総合運：☆☆☆☆
積み重ねてきた努力が、今日、ついに花開くかもしれません！しかも、想像以上の結果が出せる可能性も大です。大切なのは、奇抜なことや目立つ行動をしないこと。コツコツと続けてきた方法を、今日もそのまま積み重ねてください。
-
恋愛運：☆
「言わなきゃよかった」などと、起こした行動を後悔しそうな恋愛運。ただ、何もしなければ、穏やかに現状維持ができる日でもあります。毎日何度も連絡を取り合っている恋人でも、最低限のやり取りでOKだと考えて。
-
金運：☆☆☆☆☆
収入UP、節約、投資など、これまで続けてきたお金の努力が報われる予感！自分の中で貫いてきたルールは、今日もしっかりと守るのがポイント。また、これまでの努力にプラスできる工夫があれば、取り入れてみてください。
-
仕事運：☆☆☆☆☆
能力を高く評価されて、あなただからこそと、任される仕事運の日。｢できるはず｣と自信を持って引き受ければ、実力も評価もさらにUPします！まずはリラックスして、いつもどおりの自分でOK。そして、目標を具体的に定めてください！
-
健康運：☆☆☆
体力を残して1日を過ごすと良いでしょう。今日は決して体力があるわけではありません。ですが気持ちが先行してしまい、つい頑張ってしまいます。仕事や食事も八分目に留めておくことを心がけましょう。
- ラッキーアイテム：スーツスタイル
- ラッキーカラー：ブラウン
<3位>おうし座（牡牛）：4月20日～5月20日
-
総合運：☆☆☆☆
運気の追い風が吹いてきて、何事にも堂々と取り組めそうです。苦手なこともうまく進んで、自信につながる可能性大。「こうしてみよう」と思いついたら、早速行動を起こしてみて。誰かに相談するよりも、自分のひらめきを信じましょう。
-
恋愛運：☆☆☆
恋か友情か、となれば、友情を優先したくなる日。そして、その気持ちに素直に従うことで、結果的には恋もうまくいく運気です。また「友達のために何かをしたい」という気持ちがあるのなら、恋の相手に相談してみるのも〇。
-
金運：☆☆☆
｢どうして今まで、思いつかなかったんだろう？｣と、不思議に思うようなアイデアが湧きそうな金運です。友達との雑談が、そのきっかけかも。細かいことを考え過ぎず、思いついたことを実践してみて。さらにいい考えが浮かぶ可能性大！
-
仕事運：☆☆☆☆
これまでとはまるで違うアイデアが浮かんで、嬉しくなりそう！ただ、急いで実行する必要はナシ。それよりも、その考えをさらに練ってみてください。周りの人に話してみると、さらに新しい視点を与えてもらえるでしょう。
-
健康運：☆☆☆☆
今日は何事にも意欲的に取り組め、気分良く1日を過ごせるでしょう。また、爽やかな印象が周囲を明るくするでしょう。やる気がなくなって中断していたダイエットや運動も、今日再開すれば続けられそうです。
- ラッキーアイテム：携帯電話
- ラッキーカラー：アクアブルー
<4位>おとめ座（乙女）：8月23日～9月22日
-
総合運：☆☆☆☆
今日は、人づき合いを純粋に楽しむことができそう。「聞いてほしい」という雰囲気を出している人の話に、まずは耳を傾けてみてください。想像以上にワクワクしたり、有益な情報が舞い込んできそうです。
-
恋愛運：☆☆☆☆☆
幸せな恋を一緒に育んでいくことができる人と出会える可能性大！自分ひとりで恋の相手を探そうとしないで。友達や知人などを頼りにするほうが、より幸せな恋へとつながりそうです。また、恋の相手には、無邪気な笑顔を見せると〇。
-
金運：☆
周りに合わせて自分もお金を出さなければならない、そんなこともありそうな運気です。ただ、それ以外の部分では、予算以上のお金はかからないはず。また、人付き合いにきちんとお金を使うことで、自分自身に納得できる日でもあります。
-
仕事運：☆☆
その場にいる人たちの顔ぶれや立場、パワーバランスなどを的確に読み取って、平和を保つ立ち回り方ができる日です。思いがけず感謝されることもありそう。どんな場面でも、普段以上に聞き役に回るつもりでいるのがポイント。
-
健康運：☆☆☆☆☆
周囲の人に元気を与えられるほど活力に満ちた1日を過ごせそうです。もし相談ごとや悩みがあるならば、女性の友人に聞いてみましょう。女性的な意見が、あなたの悩みを解決に導いてくれそうです。
- ラッキーアイテム：手鏡
- ラッキーカラー：ピンク
<5位>やぎ座（山羊）：12月22日～1月19日
-
総合運：☆☆☆☆
今日増えた知識が、あなたの心強い武器になりそうな運気です。好きなことや得意なことについて、より深く学ぶのも〇。いろいろな分野の知識を幅広く仕入れるのもいいでしょう。専門家の書いた記事や書籍を読んでみて。
-
恋愛運：☆☆☆☆
心ときめく出会いが待っている可能性大！行動範囲を広げることで、恋の幸せに近づけそうです。入ったことのないお店に足を運ぶのもオススメ。特に、友達同士でワイワイ賑やかに盛り上がることができる場所がベスト。
-
金運：☆☆☆
向上心を持ってお金と向き合うと、とてもいい情報が入ってきそうな運気です。お金を使うことでも殖やすことでも、｢もっと知識を増やそう｣という心構えで過ごしてみて。お金とのつながりがさらに強くなる方法を発見できる可能性大。
-
仕事運：☆☆☆
｢いい仕事をしたい｣｢結果を出したい｣と前向きに働くことができる日です。ただ、休憩せずに仕事を続けると、気力が途切れてしまうかもしれません。タイマーなどを活用して集中し、ひとつひとつの仕事を短時間で終わらせましょう。
-
健康運：☆☆☆☆
今日のあなたは頭がスッキリとし、様々なことに興味を持てるでしょう。意欲的にこなすうちに新たな出会いも期待できそう。ただ、こういうときこそ浮かれ過ぎに注意。ほどほどを心がけて体調を維持することが大切です。
- ラッキーアイテム：文庫本
- ラッキーカラー：ビビッドイエロー
<6位>みずがめ座（水瓶）：1月20日～2月18日
-
総合運：☆☆☆
タイムリーな情報が入ってきそうな運気の日。その情報を最大限に生かす方法も思いつくでしょう。今日は、普段はチェックしない分野のニュースも覗いてみてください。いろいろな人と連絡を取り合ってみるのも〇。
-
恋愛運：☆
後退も前進もしない恋愛運。ただ「思い切って行動しよう」「賭けに出よう」と、大胆なアクションを起こしてしまうと状況は悪化するかも。今日のところは、何もしないのがベスト。恋の相手との連絡も、待ちに徹して〇。
-
金運：☆☆
純粋に｢楽しい！｣と感じることにお金を使うと、好調な金運にさらなる勢いがつく日です。友達と遊んだり、ショッピングをしたり、趣味を楽しんだり…自分自身を満たすための出費に罪悪感を抱かず、笑顔でお金を手放してください。
-
仕事運：☆☆☆☆
あれこれ頼まれて、想像以上に忙しくなりそうな仕事運の日。もともとの予定にこだわらず、｢何を優先すべきか｣と1日の中で何度か考えてみて。そして、休憩は周りに合わせず自分のタイミングで取ると、落ち着いて働けます。
-
健康運：☆☆
精神的に追い詰められ、人間関係にストレスを感じてしまう1日になりそうです。例えば、あなたの思いを無視され、押し切られてしまうかもしれません。一人で抱え込まず、友人などに愚痴を聞いてもらいましょう。
- ラッキーアイテム：アンティーク
- ラッキーカラー：グリーン