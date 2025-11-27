ショパール、「ジュネーブ時計グランプリ2025」で2部門受賞！

2025年11月13日、ジュネーブの歴史的劇場バティマン・デ・フォルス・モトリスで開催された「ジュネーブ時計グランプリ2025」において、ショパールはスポーツウォッチ部門で「アルパイン イーグル 41 SL ケイデンス 8HF」、レディースコンプリケーション部門で「インペリアーレ フォーシーズンズ」を受賞した。

【画像】スポーツウォッチ部門とレディースコンプリケーション部門で受賞した、ショパールの2モデル（写真17点）

スポーツウォッチ部門 受賞「アルパイン イーグル 41 SL ケイデンス 8HF」

「アルパイン イーグル」シリーズは、2019年に誕生して以降、数々の技術的なアップデートを重ね、そのコレクションを拡充し続けてきたシリーズである。高振動モデルにおいて第三弾となる「アルパイン イーグル 41 SL ケイデンス 8HF」は、コレクション史上最も軽量で、新たな頂点を極めているモデルと言えるだろう。

ケースは41mm径、リューズそしてベゼルはセラミック加工チタンで製造され、特殊形状のラバーストラップを採用している。

レディースコンプリケーション部門受賞 「インペリアーレ フォーシーズンズ」

1994年に誕生した「インペリアーレ」コレクションは、ショパールが描く王族の優雅さと時計製造における卓越性が交錯する世界観を体現してきたエレガントなコレクション。2025年のこのタイムピースは、ウォッチメイキングにおけるサヴォアフェールを通して、自然が刻む永遠のリズムを表現している。

文字盤上部は18Kエシカルホワイトゴールドのレースで装飾され、美しいロータスの花が彫刻されている。また、ケース部分も18Kエシカルホワイトゴールド製。ベゼル、リューズにはダイヤモンドがあしらわれている。