冬の通勤や外出時、雪道や凍った路面で滑らないためには、滑りにくい構造を備えた靴を選ぶことが重要です。最近では、見た目もおしゃれでタウンユースにも使えるスノーブーツやウィンターブーツが多数登場しています。この記事では、雪道でも安心して歩けるおすすめの靴紹介します。

雪道や氷上でも滑らない靴の選び方

冬の雪道や凍結した路面では、普通のスニーカーや革靴では滑って転倒する危険があります。そんなときに頼れるのが「防滑性能」を備えたスノーブーツやウィンターブーツです。ここでは、選ぶ際に押さえておきたいポイントを紹介します。

靴底（アウトソール）の滑り止め性能を確認

滑らない靴選びで最も重要なのは、「靴底の構造」です。細かい溝やスタッド形状があるものや、ガラス繊維やセラミック粒子を配合したソールは、氷上でも優れたグリップ力を発揮してくれます。

メーカーによっては「アイスグリップ」「ハイパーV」など、独自の防滑技術を採用しているモデルもあるため、靴底の滑り止め性能を確認しましょう！

防水性・防寒性の高い素材を選ぶ

雪道では靴内部が濡れると冷えやすくなるため、防水機能や防寒機能は必須です。

ナイロンや合皮、防水レザーを使用したモデルに加え、内側にボアや断熱素材を備えたタイプを選ぶと、長時間の外出でも快適に過ごせます。

フィット感があり歩きやすいデザインを選ぶ

ブーツは大きすぎると中で足が動いて滑りやすくなり、小さすぎると血流が悪くなって冷えの原因になります。

厚手の靴下を履くことを想定して、少し余裕を持たせつつ、足のサイズにフィットする靴を選びましょう！

使用シーン（通勤・登山・除雪など）に合わせる

通勤や通学など日常使いには、軽量でおしゃれなウィンターブーツ。雪かきやアウトドアには防水性・耐久性の高いスノーブーツがおすすめです。

登山など過酷な環境では、ソールの硬さや滑り止め性能をより重視しましょう。