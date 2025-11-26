【日本独自の快挙】ブルース・スプリングスティーン『明日なき暴走』50周年記念盤が12/24リリース

1975年8月25日の全米リリースから50周年を迎えたブルース・スプリングスティーン（Bruce Springsteen）の金字塔『明日なき暴走（Born To Run）』の50周年記念盤が、日本独自企画として2025年12月24日に発売されることが決まった。世界初のSACDハイブリッド化に加えて、ボーナス・ディスクには”Born To Run Tour”より、1975年12月12日にNY州ロングアイランド大学C.W.ポスト校で行われたフル・ライヴ・パフォーマンスを収録している。この公演は「サンタが街にやってくる」がチャリティ・アルバム『In Harmony 2』および「My Hometown」のB面として商品化されたことでも知られ、マルチトラックで録音された高音質ライヴとして名高い。

当日のステージでは、発売直後の『明日なき暴走』から6曲を披露。ピアノ伴奏による「涙のサンダー・ロード」で始まり、「イッツ・マイ・ライフ」の初演、圧巻の「デトロイト・メドレー」や「Quarter to Three」へと続く、若きスプリングスティーンとEストリート・バンドの熱量あふれるパフォーマンスを体感できる。音源は24トラック・アナログ・マスターを最新技術”プランジェント・プロセス”でデジタル変換し、ジョン・アルトシラーが新たにミックスを担当。鮮度と明瞭さにおいて、かつてないレベルのサウンドで再現されている。

さらに、スプリングスティーンのライヴで過去5回しか演奏されていない超レアなカヴァー、シュレルズの「Sha-La-La」もアンコール音源として収録。この曲はBorn To Runツアーで4回披露され、1975年12月12日の公演以降、2019年まで44年間演奏されなかったという貴重なトラックだ。

パッケージでは、アイコニックなジャケットを初の7インチ紙ジャケット仕様で復刻。日本盤初版LPを踏襲した”上から被せる特殊帯”を再現し、さらにクラレンス・クレモンズに手を置くスプリングスティーンのジャケット開き絵柄のポスターを封入する。日本盤ブックレットには、五十嵐正氏の解説、ジョージ・カックル氏による米国サイドからの考察、エリック・フラニガン氏のライヴ盤解説、三浦久氏の「訳者ノート」、1975年のBORN TO RUN TOUR日程や主なセットリスト、ライヴMC訳などを収録する。

50周年イヤーである2025年の締めくくりに届けられる、この日本独自のアニバーサリー・パッケージは、世界中の”ボス”ファン垂涎のアイテムといえるだろう。

7インチ紙ジャケット仕様

ブルース・スプリングスティーン

『明日なき暴走（50周年記念ジャパン・エディション）』

2025年12月24日発売 税込価格：6,600円

完全生産限定盤／SACD-HYBRID+2CD (3枚組)／7インチ紙ジャケット仕様／高品質Blu-specCD2(Disc2&3)／解説・歌詞・対訳付

●日本独自企画3枚組7インチ紙ジャケット仕様（ここ日本のみ許諾された特別盤）

●世界初！『明日なき暴走』SACD-HYBRID化

●最強ライヴ！ ボーナス・ディスクには1975年12月12日公演のフル・パフォーマンスを初正式リリース

◎特典：Born To Runポスター封入

◎全40P日本版ブックレット

■50年間ずっと愛し続けてきた、僕らにとってかけがえのない友人のような名盤――― 五十嵐正

■ブルー・カラーの世界に生きる若者の怒りをパワーに変えた名曲「Born To Run」――― ジョージ・カックル

■Post Dome, C.W. Post College Greenvale, NY 12/12/1975――― エリック・フラニガン

■訳者ノート～アメリカの夢を追い求める『明日なき暴走』―――三浦久

■1975 BORN TO RUN TOUR DATEと主なセットリスト

■英詩対訳

■ライヴMC部分訳