エンは11月20日、「仕事選びの軸」に関するアンケート調査の結果を発表した。調査は10月1日～11月3日、同社運営サイト『エン転職』のユーザーを対象にインターネットで行われ、2,162名から有効回答を得た。

仕事を選ぶ際の軸となるものは何かと聞いたところ、「希望の条件(勤務時間・休日)で働けるか」(54%)、「給与アップができるか」(50%)、「経験・スキルが活かせるか」(48%)が上位に。男女別では、男性は「経験・スキルが活かせるか」(52%)、女性は「希望の条件(勤務時間・休日)で働けるか」(64%)がそれぞれ最多となった。

続いて、近年続く”物価上昇”や”AIの普及”をきっかけに、仕事選びを見直したかと質問したところ、「変わらない」(64%)が半数を超えたが、約4人に1人が「物価上昇を受けて変化した」(23%)と回答。「物価上昇を受けて変化した」と回答した方に、より重視するようになった軸を聞くと、「給与アップができるか」(69%)が断トツのトップに。

一方、「AIの普及を受けて変化した」と回答した人は13%。より重視するようになった軸については、「新しい分野に挑戦できるか」(39%)や「経験・スキルが活かせるか」(38%)が上位となった。