日本ハムは21日、アニュラス・ザバラ投手、ドリュー・バーヘイゲン投手、マイカ与那嶺選手の退団を発表した。

バーヘイゲンは昨季、3年ぶりに日本ハムに復帰。昨季はコンディション不良の影響もあり2勝に終わり、復活を遂げたい今季だったが僅か6登板で3勝にとどまった。

ザバラは来日1年目の昨季、16試合の登板で防御率1.20を残すも、8月に戦線離脱して以降は出番なし。今季は僅か2試合の登板にとどまった。