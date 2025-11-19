ブリティッシュ・アメリカン・タバコ・ジャパンはこのほど、gloの最新プレミアム加熱式たばこデバイス「glo Hilo」「glo Hyper Pro」(いずれも3,980円)を、Amazon、楽天市場、Yahoo!ショッピングのブラックフライデーセールにて、特別価格の2,780円で販売する。

「glo Hilo」は、新加熱技術「TurboStartテクノロジー」を搭載し、市場最速クラスの5秒でスティックの加熱が完了するようになったほか、デバイス状況を直感的に把握できる「EasyViewスクリーン」や高速充電可能なバッテリーの搭載、「mygloアプリ」との連携によるデバイス機能のカスタマイズなど、上質な新機能を搭載したgloのプレミアムモデル。

「glo™ Hyper Pro」全7カラー

この度、Amazon、楽天市場、Yahoo!ショッピングのブラックフライデーに合わせて、通常3,980円の「glo Hilo」および「glo Hyper Pro」を、期間限定の特別価格2,780円で販売する。

なお、各ECサイトのブラックフライデー開催期間は以下のとおり。

Amazon[glo Hilo]

先行セール:11月21日～23日、セール本番:11月24日～12月1日

公式 glo 楽天市場店

11月20日～27日

公式 glo Yahoo!店

11月25日～30日