FIFAワールドカップ26欧州予選の最終節が終了し、各グループの順位が確定した。

ワールドカップ本大会の出場国数が「48」に増加するため、ヨーロッパの出場枠も「13」から「16」に増加。今回の欧州予選は、欧州サッカー連盟（UEFA）に加盟する54チームが4チーム所属の6グループ、5チーム所属の6グループ（計12グループ）に分けられ、ホーム＆アウェイ方式にて実施された。各グループの首位12チームが本大会への出場権を獲得し、各グループ2位の12チームとUEFAネーションズリーグ（UNL）の上位4カ国が残りの出場「4」枠をかけたプレーオフに進出する。

グループAではドイツ代表がスロバキア代表と勝ち点「12」同士の直接対決に臨み、6－0で勝利。ホームで大勝を収め、19大会連続21回目のW杯出場を決めた。敗れたスロバキア代表は欧州予選を2位で終え、4大会ぶりの本大会出場を目指してプレーオフを戦う。グループBでもコソボ代表とスイス代表の“首位攻防戦”が実現。試合は1－1のドローでタイムアップを迎えたものの、スイス代表が6大会連続13回目のW杯出場を掴み取った。史上初の本大会行きを目指すコソボ代表は、2位でプレーオフに挑む。

グループCは劇的な結末に。ストレートでのW杯出場には勝利が必須となっていた2位スコットランド代表が、後半アディショナルタイムの2発で首位デンマーク代表を撃破。4－2で直接対決を制し、順位が入れ替わる形で7大会ぶり通算9回目の本大会出場を確定させた。グループDではフランス代表が圧巻の強さを披露。1試合を残してW杯出場を確定させていた“レ・ブルー”がアゼルバイジャン代表戦でも勝利し、無敗のまま欧州予選をフィニッシュした。また、アイスランド代表を2－0で破ったウクライナ代表は、順位を逆転させてプレーオフに駒を進めている。

グループEではスペイン代表が首位の座を確保。無敗のまま最終節を迎えた“無敵艦隊”は2位トルコ代表との一戦を2－2のドローで終え、13大会連続17回目のW杯出場を決めた。一方のトルコ代表は、4勝1分1敗の好成績を残しながらプレーオフに回ることになった。グループFは、クリスティアーノ・ロナウドを出場停止で欠くポルトガル代表がアルメニア代表を9－1で粉砕。7大会連続9回目となるW杯の切符を手に入れた。なお、アイルランド代表はハンガリー代表との直接対決に勝利し、2位フィニッシュで本大会への望みを繋いでいる。

グループGはオランダの首位通過が決定。リトアニア代表を4－0の完勝で下し、欧州予選を無敗で終えた。2位のポーランド代表は3－2でマルタ代表に競り勝ったものの、2大会連続でプレーオフへと挑むことになった。グループHではオーストリア代表とボスニア・ヘルツェゴビナ代表が首位の座をかけて激突。試合は1－1で終了し、首位を守り切ったオーストリア代表が7大会ぶり通算8回目のW杯出場を決めた。

グループIではノルウェー代表が敵地でイタリア代表と対戦。前半に先制を許したが、後半に4ゴールを奪って逆転に成功し、7大会ぶり通算4度目のW杯出場が決定した。イタリアはジェンナーロ・ガットゥーゾ監督の就任を機に復調を果たしたものの、再びノルウェーに屈してプレーオフへと回っている。グループJはベルギー代表が無敗でW杯出場権をゲット。最終節のリヒテンシュタイン代表戦では7－0の大勝を飾った。その裏ではプレーオフ進出をかけた一戦が開催され、ウェールズ代表が北マケドニア代表との一騎打ちに勝利し、本大会出場への可能性を残した。

グループKではイングランド代表が圧倒的なパフォーマンスで他国を支配。2試合を残しながらヨーロッパ最速でW杯の切符を確保し、最終節でもアルバニア代表に2－0で勝利した。グループKを独走で駆け抜けた“スリー・ライオンズ”は、ワールドカップ予選全試合を無失点かつ全勝で終えた欧州史上初のチームとなった。アルバニア代表は2位でプレーオフに進む。グループLからはクロアチア代表が4大会連続の本大会へ。最終節でも2点のビハインドから逆転勝利を記録し、予選無敗でW杯に弾みをつけた。2位はチェコ代表となっている。

各グループ2位の12チームとUNLの上位4チーム（ルーマニア、スウェーデン、北アイルランド、北マケドニア）が参加するプレーオフは来年3月に開催。組み合わせ抽選会は今月20日に行われる。

W杯出場国とプレーオフ進出国、各組の最終順位表は以下の通り。

W杯出場国

・ドイツ代表（グループA1位）

・スイス代表（グループB1位）

・スコットランド代表（グループC1位）

・フランス代表（グループD1位）

・スペイン代表（グループE1位）

・ポルトガル代表（グループF1位）

・オランダ代表（グループG1位）

・オーストリア代表（グループH1位）

・ノルウェー代表（グループI1位）

・ベルギー代表（グループJ1位）

・イングランド代表（グループK1位）

・クロアチア代表（グループL1位）

プレーオフ進出進出国

・スロバキア代表（グループA2位）

・コソボ代表（グループB2位）

・デンマーク代表（グループC2位）

・ウクライナ代表（グループD2位）

・トルコ代表（グループE2位）

・アイルランド代表（グループF2位）

・ポーランド代表（グループG2位）

・ボスニア・ヘルツェゴビナ代表（グループH2位）

・イタリア代表（グループI2位）

・ウェールズ代表（グループJ2位）

・アルバニア代表（グループK2位）

・チェコ代表（グループL2位）

・ルーマニア代表（UNL上位国）

・スウェーデン代表（UNL上位国）

・北アイルランド代表（UNL上位国）

・北マケドニア代表（UNL上位国）

欧州予選・順位表

【グループA】

1位：ドイツ代表（勝ち点15／得失点差＋13）

─────────W杯出場決定─────────

2位：スロバキア代表（勝ち点12／得失点差－2）

─────────プレーオフ進出─────────

3位：北アイルランド代表（勝ち点9／得失点差＋1）

4位：ルクセンブルク代表（勝ち点0／得失点差－12）

【グループB】

1位：スイス代表（勝ち点14／得失点差＋12）

─────────W杯出場決定─────────

2位：コソボ代表（勝ち点11／得失点差＋1）

─────────プレーオフ進出─────────

3位：スロベニア代表（勝ち点4／得失点差－5）

4位：スウェーデン代表（勝ち点2／得失点差－8）

【グループC】

1位：スコットランド代表（勝ち点13／得失点差＋6）

─────────W杯出場決定─────────

2位：デンマーク代表（勝ち点11／得失点差＋9）

─────────プレーオフ進出─────────

3位：ギリシャ代表（勝ち点7／得失点差－2）

4位：ベラルーシ代表（勝ち点2／得失点差－13）

【グループD】

1位：フランス代表（勝ち点16／得失点差＋12）

─────────W杯出場決定─────────

2位：ウクライナ代表（勝ち点10／得失点差－1）

─────────プレーオフ進出─────────

3位：アイスランド代表（勝ち点7／得失点差＋1）

4位：アゼルバイジャン代表（勝ち点1／得失点差－13）

【グループE】

1位：スペイン代表（勝ち点16／得失点差＋19）

─────────W杯出場決定─────────

2位：トルコ代表（勝ち点13／得失点差＋5）

─────────プレーオフ進出─────────

3位：ジョージア代表（勝ち点3／得失点差－8）

4位：ブルガリア代表（勝ち点3／得失点差－16）

【グループF】

1位：ポルトガル代表（勝ち点13／得失点差＋13）

─────────W杯出場決定─────────

2位：アイルランド代表（勝ち点10／得失点差＋2）

─────────プレーオフ進出─────────

3位：ハンガリー代表（勝ち点8／得失点差＋1）

4位：アルメニア代表（勝ち点3／得失点差－16）

【グループG】

1位：オランダ代表（勝ち点20／得失点差＋23）

─────────W杯出場決定─────────

2位：ポーランド代表（勝ち点17／得失点差＋7）

─────────プレーオフ進出─────────

3位：フィンランド代表（勝ち点10／得失点差－6）

4位：マルタ代表（勝ち点5／得失点差－15）

5位：リトアニア代表（勝ち点3／得失点差－9）

【グループH】

1位：オーストリア代表（勝ち点19／得失点差＋18）

─────────W杯出場決定─────────

2位：ボスニア・ヘルツェゴビナ代表（勝ち点17／得失点差＋10）

─────────プレーオフ進出─────────

3位：ルーマニア代表（勝ち点13／得失点差＋9）

4位：キプロス代表（勝ち点8／得失点差0）

5位：サンマリノ代表（勝ち点0／得失点差－37）

【グループI】

1位：ノルウェー代表（勝ち点24／得失点差＋32）

─────────W杯出場決定─────────

2位：イタリア代表（勝ち点18／得失点差＋9）

─────────プレーオフ進出─────────

3位：イスラエル代表（勝ち点12／得失点差－1）

4位：エストニア代表（勝ち点4／得失点差－13）

5位：モルドバ代表（勝ち点1／得失点差－27）

【グループJ】

1位：ベルギー代表（勝ち点18／得失点差＋22）

─────────W杯出場決定─────────

2位：ウェールズ代表（勝ち点16／得失点差＋10）

─────────プレーオフ進出─────────

3位：北マケドニア代表（勝ち点13／得失点差＋3）

4位：カザフスタン代表（勝ち点8／得失点差－4）

5位：リヒテンシュタイン代表（勝ち点0／得失点差－31）

【グループK】

1位：イングランド代表（勝ち点24／得失点差＋22）

─────────W杯出場決定─────────

2位：アルバニア代表（勝ち点14／得失点差＋2）

─────────プレーオフ進出─────────

3位：セルビア代表（勝ち点13／得失点差－1）

4位：ラトビア代表（勝ち点5／得失点差－10）

5位：アンドラ代表（勝ち点1／得失点差－13）

【グループL】

1位：クロアチア代表（勝ち点22／得失点差＋22）

─────────W杯出場決定─────────

2位：チェコ代表（勝ち点16／得失点差＋10）

─────────プレーオフ進出─────────

3位：フェロー諸島代表（勝ち点12／得失点差＋2）

4位：モンテネグロ代表（勝ち点9／得失点差－9）

5位：ジブラルタル代表（勝ち点0／得失点差－25）