米津玄師、IMP.、山下達郎、離婚伝説、玉置浩二…「COUNTDOWN JAPAN 音楽チャート」今週のTOP10（11月15日（土）付）

グランジ・遠山大輔と潮紗理菜がパーソナリティをつとめるTOKYO FMのラジオ番組「ＪＡ全農 COUNTDOWN JAPAN」（毎週土曜13:00～13:53）。11月15日（土）の放送では、JFN各局のオンエア回数、CDセールス、Apple MusicのWeekly チャートポイント、リスナーからのリクエストを集計した“全国NO.1 FMヒットチャート”TOP10（11月15日（土）付）を発表しました。先週5位から5ランクダウン↓ 10月13日（月）に配信リリースされた楽曲が4週連続でランクイン！ さらに、HANAは、新曲「NON STOP」を年内にリリースされることが発表されています。初登場！ 今回の放送では、ゲストパートにAwesome City Clubが登場！11月7日（金）に公開されたミュージカルアニメーション映画「トリツカレ男」の主題歌に起用された同曲のお話などを伺いました。先週3位から5ランクダウン↓ 10月29日（水）にリリースされた13枚目のシングルが2週連続でランクイン。櫻坂46は、四期生が出演する舞台「新参者 二〇二五 LIVE at THEATER MILANO-Za」が、14日（金）に初日を迎え、12月9日（火）、10日（水）には「13th Single BACKS LIVE!!」、12月16日（火）、17日（水）には「Buddies感謝祭 2025 EX」が開催されます。ランキング圏外から再登場！ CDリリース日の11月5日（水）に公開されたミュージックビデオでは、玉置さんの代表曲「田園」の映像を使用。約30年前の自分自身と現在の姿が共演しています。初登場！ 同曲は、11月19日(水)にリリースされるニューシングル「THE WINTER MAGIC」のリード曲です。ランキング圏外から再登場！ NHK連続テレビ小説「ばけばけ」の主題歌で、この楽曲を含む初の公式ベストアルバム『ハンバート入門』が11月26日（水）にリリースされます。先週7位から3ランクアップ↑ 10月24日（金）に配信限定リリースされた楽曲が2週連続ランクイン。離婚伝説は現在「離婚伝説 2025 ONEMAN TOUR」を開催中。今週は22日（土）に大阪・Zepp Nambaで、23日（日）に愛知・Zepp Nagoyaでおこなわれます。先週6位から3ランクアップ↑ ダイハツの軽乗用車「MOVE（ムーヴ）」の新テレビCMのために書き下ろした楽曲で、11月5日（水）にリリースされた通算54枚目のダブルA面シングル「オノマトペISLAND／MOVE ON」に収録されています。初登場！ 同曲は、12月15日（月）にリリースされるセカンドアルバム『MAGenter（マゼンタ）』のリードトラックとして、11月3日（月・祝）に先行配信された楽曲です。そして、今週の第1位は……？先週2位から1ランクアップ↑ 劇場版「チェンソーマン レゼ篇」の主題歌が8週連続のランクイン。そして、1位に返り咲きました！＜番組概要＞番組名：ＪＡ全農 COUNTDOWN JAPAN放送エリア：TOKYO FMをはじめとする、JFN全国38局ネット放送日時：毎週土曜 13:00～13:53パーソナリティ：遠山大輔（グランジ）、潮紗理菜番組Webサイト：https://www.tfm.co.jp/countdownjapan/番組公式X： @JA_CDJ