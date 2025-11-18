GLAY、最新アー写と最新作アートワーク、63rdシングル収録内容公開

デビュー30周年イヤーを駆け抜けたGLAYが、最新アーティスト写真を公開。あわせて、12月3日発売となる63rd Single『Dead Or Alive』の収録内容とジャケットが公開された。

リード曲は12月10日よりNetflixにて独占配信がスタートする『終末のワルキューレⅢ』のオープニング主題歌に決定している「Dead Or Alive」であり、加えて新曲2曲とライブ音源1曲、リミックス3種類を含む全7曲を収録。

新曲「Unleashed feat. 安達祐人」は、TERUが作詞・作曲を担当。アーティストの安達祐人（ex.PENTAGON）をフィーチャーし、ラップとボーカルの掛け合いが絶妙なバランスを魅せる意欲的なナンバーとなっており、GLAYとしても新たな挑戦を感じさせる一曲になっている。さらに、小田和正がコーラスで参加し話題を呼んだ「悲願」に、世武裕子による生ピアノを加えた新バージョンや、盟友YUKIが参加したGLAY30周年記念ライブ東京ドーム公演での「南東風」のライブ音源も収録。

また、「Dead Or Alive」のリミックスをKSUKE、BUNNY、関口シンゴが三者三様に手掛けており、多面的なサウンドアプローチでGLAYの音楽的幅を感じさせる仕上がりになっている。

特典映像も豪華となっており、表題曲「Dead Or Alive」のMUSIC VIDEOやBEHIND THE SCENESを収録。ドキュメンタリー映像「GLAY 30th Anniversary DOCUMENTARY -GLAYは終わらない-」は1年半に渡ったGLAYデビュー30周年イヤーの活動全貌に迫った約40分の映像となっている。また、伝説となったGLAY30周年記念ライブ東京ドーム公演二日目から「誘惑 feat. HYDE （from GLAY 30th Anniversary GLAY EXPO 2024-2025 GRAND FINALE in Tokyo Dome）」や「悲願」のディレクターズカットなどが一足先に見ることが出来るとあって、ボリュームのある内容となっている。

さらに、初回プレス盤封入特典として、2026年3月17日にZepp DiverCityで開催するCD購入者限定ライブ『GLAY HIGHCOMMUNICATIONS TOUR 2026 in Zepp DiverCity ”Zead Or Zlive”』と、ホールツアー『HIGHCOMMUNICATIONS TOUR 2026 ”GLAY-complete BEST”』のチケット先行申込シリアルやライブ会場での抽選会に参加できるフライヤー「Special Gift for You」が封入も決定。

さらに、シングルの一週間後の12月10日リリースとなる、デビュー30周年記念ドームライブをパッケージに収めた『GLAY 30th Anniversary GLAY EXPO 2024-2025 GRAND FINALE』のアートワークも公開。ドームライブ冒頭で流れた、メンバーそれぞれの個性が強く出た映像の素材をあしらった、これもまた個性の強いジャケット写真となっている。

なお、11月22日のFM802『BUGGY CRASH NIGHT（24:00-25:00）』では「Dead Or Aliveの初OAも決まっている。

＜リリース情報＞

GLAY

63rd Single『Dead Or Alive』

発売日：2025年12月3日

予約・購入：Linkfire：https://GLAY.lnk.to/1203_DeadOrAlive

形態・価格・品番

CD+Blu-ray盤

PCCN-90010 / LSGC-0014

価格：3,600円（税込）

CD+DVD盤

PCCN-90011 / LSGC-0015

価格：3,600円（税込）

CD Only盤

PCCN-90012 / LSGC-0016

価格： 2,200円（税込）

63rd Single「Dead Or Alive」 特設サイト

https://www.glay.co.jp/feature/63rdsingle_deadoralive

=CD収録内容=

1. Dead Or Alive

2. Unleashed feat.安達祐人

3. 悲願 GLAY×世武裕子 feat.小田和正

4. 南東風 feat.YUKI （from GLAY 30th Anniversary GLAY EXPO 2024-2025 GRAND FINALE in Tokyo Dome）

5. Dead Or Alive （BUNNY Remix）

6. Dead Or Alive （KSUKE Remix）

7. Dead Or Alive （関口シンゴRemix）

=Blu-ray&DVD 収録内容=

・Dead Or Alive -MUSIC VIDEO

・Dead Or Alive -BEHIND THE SCENES

・GLAY 30th Anniversary DOCUMENTARY -GLAYは終わらない-

・誘惑 feat. HYDE （from GLAY 30th Anniversary GLAY EXPO 2024-2025 GRAND FINALE in Tokyo Dome）

・悲願 GLAY feat. 小田和正（from GLAY 30th Anniversary GLAY EXPO 2024-2025 GRAND FINALE in Kyocera Dome Osaka）

・軌跡の果て（from GLAY 30th Anniversary GLAY EXPO 2024-2025 GRAND FINALE in Kyocera Dome Osaka）

GLAY

DVD & Blu-ray『GLAY 30th Anniversary GLAY EXPO 2024-2025 GRAND FINALE』

発売日：2025年12月10日

形態・価格・品番

通常盤[Blu-ray]

PCXE-53354 / LSGB-0022

価格：11,550円（税込）

通常盤[DVD]

PCBE-54855 / LSGD-0016

価格：10,450円（税込）

G-DIRECT限定盤[Blu-ray]

LSGB-0021

価格：29,040円（税込）

DVD & Blu-ray『GLAY 30th Anniversary GLAY EXPO 2024-2025 GRAND FINALE』

特設サイト https://www.glay.co.jp/feature/glayexpo_dome_bddvd

＜ライブ情報＞

HIGHCOMMUNICATIONS TOUR 2026 ”GLAY-complete BEST”

2026年3月20日（金･祝）栃木･宇都宮市文化会館

2026年3月27日（金）石川･金沢歌劇座

2026年3月29日（日）滋賀県芸術劇場びわ湖ホール 大ホール

2026年4月3日（金）山口･KDDI維新ホール

2026年4月5日（日）ベネックス長崎ブリックホール

2026年4月10日（金）なら100年会館 大ホール

2026年4月12日（日）レクザムホール（香川県県民ホール）

2026年4月17日（金）岡山･倉敷市民会館

2026年4月19日（日）鳥取･米子コンベンションセンター BiG SHiP

2026年4月23日（木）宮崎･都城市総合文化ホール 大ホール

2026年4月25日（土）熊本城ホール メインホール

2026年5月14日（木）トーサイクラシックホール岩手（岩手県民会館）大ホール

2026年5月16日（土）リンクステーションホール青森

2026年5月18日（月）群馬･高崎芸術劇場 大劇場

2026年5月25日（月）東京ガーデンシアター

2026年5月26日（火）東京ガーデンシアター

HIGHCOMMUNICATIONS TOUR 2026 ”GLAY-complete BEST” 特設サイト https://www.glay.co.jp/feature/hc2026_cb