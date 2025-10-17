リクルートは9月12日、「派遣スタッフ募集時平均時給調査(三大都市圏)」の結果を発表した。調査は9月1日～30日、リクルートグループ運営の採用管理システム『Airワーク 採用管理』『ジョブオプ採用管理』に入稿された派遣スタッフ募集の求人情報30万2,660件を抽出し、募集時平均時給を集計した。

調査の結果、三大都市圏全体 の9月度の平均時給は1,613円と、前年同月より32円増加、前月より3円減少した。

職種別にみると、「クリエイティブ系」(前年同月比+192円)や「IT・技術系」(同+134円)など全職種でプラスになった一方、前月比では「医療介護・教育系」(同－34円)など2職種でマイナスとなった。

エリア別にみると、首都圏(東京都、神奈川県、千葉県、埼玉県)の平均時給は1,703円(前年同月1,663円、前月1,716円)と、前年同月比で40円増加したものの、前月比では13円減少という結果に。

東海(愛知県、三重県、岐阜県、静岡県)エリアの平均時給は1,445円前年同月1,422円、前月1,445円)。前年同月より23円増加、前月比の増減はなかった。

関西(大阪府、兵庫県、京都府、奈良県、滋賀県、和歌山県)の平均時給は1,523円(前年同月1,488円、前月1,514円)。前年同月比では35円の増加、前月比では9円増加した。