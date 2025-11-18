Gapは、11月20日から12月1日の期間中、全国のGapストアと公式オンラインストアで対象商品(セール品、一部対象外商品あり)が40%OFF、アウトレットストアでは50%OFFになるブラックフライデーイベントを開催する。またGAPメンバーシップ会員に新規登録した方はさらに5%OFFとなる。
今年11年目となるブラックフライデーイベントは、全国のGapストアと公式オンラインストア、Gap Outletストアでご購入されたお客様全員に、対象期間中のお買い物が50%OFFとなる「Black Friday Card」をプレゼント。
12月2日から12月25日の期間中、何度でも何点でも使用可能。さらにブラックフライデー期間中、購入した全員が参加できるスクラッチ抽選を実施。総額1,000万円分、過去最大の当選者となる2,000人にギフトカードが当たるスクラッチ抽選は、当たりがでると5,000円分のギフトカードをプレゼントする。
主要アイテムはGAP JAPAN 30TH ANNIVERSARY (期間限定スペシャルプライス)。
今年Gap日本上陸30周年を記念して「GAP JAPAN 30TH ANNIVERSARY」とエクスクルーシブなタグが施された日本限定デザインのGAPロゴアイテム。フーディー、スウェット、セーター、ロングスリーブTシャツなどを取り揃え、ベビーからアダルトまで展開している。
左から、メンズ GAPロゴ パーカー 2,990円 (定価7,990円)、ウィメンズ GAPロゴ パーカー 2,990円 (定価8,990円)、ボーイズ GAPロゴ パーカー 1,990円 (定価6,990円) ※110~160cm展開、ガールズ GAPロゴ パーカー 1,990円 (定価5,990円) ※120~160cm展開、トドラーボーイズ GAPロゴ パーカー 1,490円 (定価5,990円) ※70~110cm展開、トドラーガールズ GAPロゴ パーカー 1,490円 (定価5,990円) ※70~110cm展開。
軽くて温かいパファージャケットを紹介する。
メンズ リサイクル ヘビーウェイト パファージャケット 26,900円。
ウィメンズ フェイクファートリミング パファージャケット 23,900円。
ボーイズ パファージャケット 14,900円 ※110~160cm展開。
ガールズ パファージャケット 14,900円 ※110~160cm展開。
トドラーボーイズ リサイクル ボア くまさん パファージャケット 13,900円 ※80~110cm展開。
トドラーガールズ あったかパファージャケット 13,900円 ※80~110cm展開。
Gapオリジナル混紡のCashSoftコレクションを紹介する。
メンズ CashSoft カシミヤタッチ クルーネックセーター 7,990円。
メンズ CashSoft カシミヤタッチ ビーニー 3,990円
ウィメンズ CashSoft カシミヤタッチ クルーネックセーター 7,990円。
ボーイズ CashSoft カシミヤタッチ リラックスフィット クルーネックセーター 6,990円 ※110~160cm展開。
ガールズ CashSoft カシミヤタッチ クルーネックセーター 5,990円 ※120~160cm展開。
トドラーガールズ CashSoft カシミヤタッチ 襟付きセーター 6,990円 ※70~110cm展開。
肌触りのよいボア素材のアイテムを紹介する。
メンズ ボア オーバーサイズ ハーフジップ GAPロゴプルオーバー 12,900円。
ウィメンズ リサイクル オーバーサイズ クロップド ハーフジップ スウェットシャツ 9,990円。
ボーイズ ボア GAPロゴ ハーフジップ プルオーバー 6,990円 ※110~160cm展開。
ガールズ リサイクル リラックスフィット ボア ハーフジップ スウェットシャツ 6,990円 ※120~160cm展開。
トドラーボーイズ ボア ハーフジップ プルオーバー 6,490円 ※70~110cm展開
トドラーガールズ babyGap リサイクル GAPロゴ 1/4 ジップアップ スウェットシャツ 5,990円 ※70~110cm展開。
ニューボーン GAPロゴ ボア カバーオール 5,990円 ※50~90cm展開。
Gapのアイコンキャラクター “ブラナンベア”コレクションを紹介する。
ニューボーン ブラナンベア カバーオール 5,490円 ※50~80cm展開。
ニューボーン フェイクファー くまさん フード付きカバーオール 10,900円 ※50~80cm展開。
ニューボーン くまさん フェアアイル ニットコーデセット 8,990円 ※60~90cm展開。
ニューボーン くまさん カーディガン 4,990円 ※60~90cm展開。
トドラーボーイズ グラフィック クルーネックセーター 5,990円 ※70~110cm展開。
Gap 2025 ブラックフライデーイベント概要は以下の通り。
期間は11月20日~12月1日まで。 対象店舗は全国のGapストア、Gap Outletストア、Gap公式オンラインストア。
イベント特典はGapストア、公式オンラインストアは対象商品が40%OFF (一部商品、セール商品は対象外)。Gap Outletストアは対象商品が50%OFF (一部商品、セール商品は対象外)。
11月20日~12月1日のブラックフライデー期間中、全国のGapストアと公式オンラインストア、Gap Outletストアで購入した全員に、12月2日~12月25日までのお買い物が50%OFFとなる「Black Friday Card」をプレゼント。※無くなり次第終了
Black Friday Cardは12月2日から12月25日の期間中、何度でも何点でも使用可能。
2025年11月20日(木)~12月1日(月)のブラックフライデー期間中、全国のGapストアと公式オンラインストア、Gap Outletストアで購入した全員が参加できるスクラッチ抽選を実施。スクラッチカードを削って当たりがでると5,000円分のギフトカードをプレゼントする。※無くなり次第終了