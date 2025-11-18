Gapは、11月20日から12月1日の期間中、全国のGapストアと公式オンラインストアで対象商品(セール品、一部対象外商品あり)が40%OFF、アウトレットストアでは50%OFFになるブラックフライデーイベントを開催する。またGAPメンバーシップ会員に新規登録した方はさらに5%OFFとなる。

Gap ブラックフライデー

今年11年目となるブラックフライデーイベントは、全国のGapストアと公式オンラインストア、Gap Outletストアでご購入されたお客様全員に、対象期間中のお買い物が50%OFFとなる「Black Friday Card」をプレゼント。

12月2日から12月25日の期間中、何度でも何点でも使用可能。さらにブラックフライデー期間中、購入した全員が参加できるスクラッチ抽選を実施。総額1,000万円分、過去最大の当選者となる2,000人にギフトカードが当たるスクラッチ抽選は、当たりがでると5,000円分のギフトカードをプレゼントする。

主要アイテムはGAP JAPAN 30TH ANNIVERSARY (期間限定スペシャルプライス)。

今年Gap日本上陸30周年を記念して「GAP JAPAN 30TH ANNIVERSARY」とエクスクルーシブなタグが施された日本限定デザインのGAPロゴアイテム。フーディー、スウェット、セーター、ロングスリーブTシャツなどを取り揃え、ベビーからアダルトまで展開している。

GAP JAPAN 30TH ANNIVERSARY

左から、メンズ GAPロゴ パーカー 2,990円 (定価7,990円)、ウィメンズ GAPロゴ パーカー 2,990円 (定価8,990円)、ボーイズ GAPロゴ パーカー 1,990円 (定価6,990円) ※110~160cm展開、ガールズ GAPロゴ パーカー 1,990円 (定価5,990円) ※120~160cm展開、トドラーボーイズ GAPロゴ パーカー 1,490円 (定価5,990円) ※70~110cm展開、トドラーガールズ GAPロゴ パーカー 1,490円 (定価5,990円) ※70~110cm展開。

軽くて温かいパファージャケットを紹介する。

サイクル ヘビーウェイト パファージャケット

メンズ リサイクル ヘビーウェイト パファージャケット 26,900円。

ウィメンズ フェイクファートリミング パファージャケット

ウィメンズ フェイクファートリミング パファージャケット 23,900円。

ボーイズ パファージャケット

ボーイズ パファージャケット 14,900円 ※110~160cm展開。

ガールズ パファージャケット

ガールズ パファージャケット 14,900円 ※110~160cm展開。

トドラーボーイズ リサイクル ボア くまさん パファージャケット

トドラーボーイズ リサイクル ボア くまさん パファージャケット 13,900円 ※80~110cm展開。

トドラーガールズ あったかパファージャケット

トドラーガールズ あったかパファージャケット 13,900円 ※80~110cm展開。

Gapオリジナル混紡のCashSoftコレクションを紹介する。

メンズ CashSoft カシミヤタッチ クルーネックセーター

メンズ CashSoft カシミヤタッチ クルーネックセーター 7,990円。

メンズ CashSoft カシミヤタッチ ビーニー

メンズ CashSoft カシミヤタッチ ビーニー 3,990円

ウィメンズ CashSoft カシミヤタッチ クルーネックセーター

ウィメンズ CashSoft カシミヤタッチ クルーネックセーター 7,990円。

ボーイズ CashSoft カシミヤタッチ リラックスフィット クルーネックセーター

ボーイズ CashSoft カシミヤタッチ リラックスフィット クルーネックセーター 6,990円 ※110~160cm展開。

ガールズ CashSoft カシミヤタッチ クルーネックセーター

ガールズ CashSoft カシミヤタッチ クルーネックセーター 5,990円 ※120~160cm展開。

トドラーガールズ CashSoft カシミヤタッチ 襟付きセーター

トドラーガールズ CashSoft カシミヤタッチ 襟付きセーター 6,990円 ※70~110cm展開。

肌触りのよいボア素材のアイテムを紹介する。

メンズ ボア オーバーサイズ ハーフジップ GAPロゴプルオーバー

メンズ ボア オーバーサイズ ハーフジップ GAPロゴプルオーバー 12,900円。

ウィメンズ リサイクル オーバーサイズ クロップド ハーフジップ スウェットシャツ

ウィメンズ リサイクル オーバーサイズ クロップド ハーフジップ スウェットシャツ 9,990円。

ボーイズ ボア GAPロゴ ハーフジップ プルオーバー

ボーイズ ボア GAPロゴ ハーフジップ プルオーバー 6,990円 ※110~160cm展開。

ガールズ リサイクル リラックスフィット ボア ハーフジップ スウェットシャツ

ガールズ リサイクル リラックスフィット ボア ハーフジップ スウェットシャツ 6,990円 ※120~160cm展開。

トドラーボーイズ ボア ハーフジップ プルオーバー

トドラーボーイズ ボア ハーフジップ プルオーバー 6,490円 ※70~110cm展開

トドラーガールズ babyGap リサイクル GAPロゴ 1/4 ジップアップ スウェットシャツ

トドラーガールズ babyGap リサイクル GAPロゴ 1/4 ジップアップ スウェットシャツ 5,990円 ※70~110cm展開。

ニューボーン GAPロゴ ボア カバーオール

ニューボーン GAPロゴ ボア カバーオール 5,990円 ※50~90cm展開。

Gapのアイコンキャラクター “ブラナンベア”コレクションを紹介する。

ニューボーン ブラナンベア カバーオール

ニューボーン ブラナンベア カバーオール 5,490円 ※50~80cm展開。

ニューボーン フェイクファー くまさん フード付きカバーオール

ニューボーン フェイクファー くまさん フード付きカバーオール 10,900円 ※50~80cm展開。

ニューボーン くまさん フェアアイル ニットコーデセット

ニューボーン くまさん フェアアイル ニットコーデセット 8,990円 ※60~90cm展開。

ニューボーン くまさん カーディガン

ニューボーン くまさん カーディガン 4,990円 ※60~90cm展開。

トドラーボーイズ グラフィック クルーネックセーター

トドラーボーイズ グラフィック クルーネックセーター 5,990円 ※70~110cm展開。

Gap 2025 ブラックフライデーイベント概要は以下の通り。

期間は11月20日~12月1日まで。 対象店舗は全国のGapストア、Gap Outletストア、Gap公式オンラインストア。

イベント特典はGapストア、公式オンラインストアは対象商品が40%OFF (一部商品、セール商品は対象外)。Gap Outletストアは対象商品が50%OFF (一部商品、セール商品は対象外)。

11月20日~12月1日のブラックフライデー期間中、全国のGapストアと公式オンラインストア、Gap Outletストアで購入した全員に、12月2日~12月25日までのお買い物が50%OFFとなる「Black Friday Card」をプレゼント。※無くなり次第終了

Black Friday Cardは12月2日から12月25日の期間中、何度でも何点でも使用可能。

2025年11月20日(木)~12月1日(月)のブラックフライデー期間中、全国のGapストアと公式オンラインストア、Gap Outletストアで購入した全員が参加できるスクラッチ抽選を実施。スクラッチカードを削って当たりがでると5,000円分のギフトカードをプレゼントする。※無くなり次第終了