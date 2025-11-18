コスモエネルギーホールディングスのグループ会社であるコスモ石油マーケティングは、11月11日〜21日に成田空港で行われている「SAF認知度促進キャンペーンin成田空港 〜サステナブルな空の旅 SAFと羽ばたく未来へ〜」に参加している。

キャンペーン初日の11日には成田空港第1ターミナルで開催記念式典が開催され、同社取締役常務執行役員の長尾恵吾氏が登壇。コスモエネルギーグループが2025年度より供給を開始した国産SAF(Sustainable Aviation Fuel:持続可能な航空燃料)の概要を紹介するとともに、一般の人たちにSAFをはじめとする脱炭素エネルギーを身近に感じてもらえるよう、普及に向けた取り組みを発信した。

■空の未来を守る次世代エネルギーをもっと身近なものに

同キャンペーンは、空港を利用する一般の人たちに広くSAFを知ってもらうことを目的として、成田国際空港が主催するもの。

式典には同社の他、成田国際空港、千葉県、ENEOS、出光興産、伊藤忠商事、日揮ホールディングス、全日本空輸、日本航空が参加し、空港、自治体、SAF供給事業者、航空会社が一体となってSAFをPRした。

SAF製造装置(コスモ石油堺製油所内)(提供:SAFFAIRE SKY ENERGY)

コスモエネルギーグループは「2050年カーボンネットゼロ」をめざし、日本初の国産SAF供給に向けてサプライチェーン構築を進めてきた。

また、SAFの原料となる廃食用油の再利用を目的に、サービスステーションでの市民回収実証を継続的に展開するなど、社会全体での理解促進と機運醸成にも取り組んでいる。

同社は「今後も、脱炭素化や循環型社会の実現を重要なテーマと認識し、社会的課題の解決と企業の持続的発展をめざすとともに、引き続き航空輸送におけるSAF利用を推進し、資源循環とサステナブル社会の実現に貢献してまいります」とコメントしている。

■キャンペーン概要

期間：2025年11月11日 16:00〜21日 12:00

場所：成田空港 第1ターミナル北ウイング4階 3面デジタルサイネージ前

内容：

・各社のSAFの取り組みに関するPR動画を会場デジタルサイネージにて配信

・各社のSAFの取り組みに関するパネル展示

・SAFの原料となる植物油サンプルの展示