コスモエネルギーホールディングスは11月16日、静岡県掛川市にて「コスモ アースコンシャス アクト クリーン・キャンペーン in掛川」を開催する。清掃活動に加え、「ごみ排出量の少ない自治体」全国2位である掛川市の環境への取り組みや、遠州灘特有の風を活かした「風力発電」についても楽しく学べるイベントとなっている。

「コスモ アースコンシャス アクト クリーン・キャンペーン in掛川」を開催

■遠州の風にふれ、未来の環境・エネルギーについて考えよう

同社はグループ理念に掲げる「地球と人間と社会の調和と共生」の考え方のもと、TOKYO FMおよび全国FM放送協議会(JFN)加盟局と共に、地球環境の保護と保全を呼びかける活動「コスモ アースコンシャス アクト」を展開している。

その一環として2001年から全国各地で継続的に実施している「クリーン・キャンペーン」では、アースコンシャスな行動のきっかけづくりに取り組むとともに、​地域の課題に寄り添い、解決に貢献する様々な活動を行っている。また、同活動を通じ、アースコンシャス アクトの輪を広げることにも取り組んでいる。

今回のクリーン・キャンペーンでは掛川市出身のトップアスリート杉浦佳子選手(東京パラリンピックおよびパリパラリンピックの自転車競技で金メダルを獲得)、遠州のからっ風を受けながらセーリング競技で活躍する三浦凪砂選手を迎えてのトークショーも開催。参加者に掛川市の名産品のお土産のプレゼントも用意している。

同社は「『クリーン・キャンペーン』が地球にも自分にもやさしい暮らしを選んでいくきっかけとなることを願い、今後も活動を継続していきます」とコメントしている。

＜コスモ アースコンシャス アクト クリーン・キャンペーン in掛川＞

【イベント概要】

■開催日時：11月16日 9時〜13時(受付：8時30分〜9時)

■開催場所：国安海岸(静岡県掛川市国安)、掛川市文化会館シオーネ(掛川市大坂7373)

■受付場所：国安海の家(掛川市国安2766-22)

■イベントMC：牧村一穂、高橋正純

■ゲスト：杉浦佳子選手、三浦凪砂選手

■主催：K-MIX(静岡エフエム放送)

■協賛：コスモエネルギーホールディングス

■後援：掛川市

■参加費：無料

■清掃後イベント：杉浦佳子選手／三浦凪砂選手によるトークショー、環境に関するクイズ大会

■お土産："遠州のからっ風"で干し上げた干し芋など

■雨天対応：雨天決行

■応募方法：インターネット専用ページより事前申込(当日参加不可)

■募集定員：200名(応募者多数の場合は抽選)

■応募締切：11月3日



＜「コスモ アースコンシャス アクト」とは?＞

「コスモ アースコンシャス アクト」は、「アースコンシャス〜地球を愛し、感じるこころ〜」をテーマに、「より自分らしくあるために、楽しみながら、地球にも自分にもやさしい暮らしを選んでいこう」という活動。2025年度も、全国3地域でのクリーン・キャンペーンの開催を予定している。

※環境省の「一般廃棄物の排出及び処理状況等(令和5年度)」による。掛川市は、人口10万人以上50万人未満の自治体におけるリデュース(減量)部門において、1人1日当たりのごみ排出量が全国で2番目に少ない自治体。