NPBの世界では、ドラフト会議によって毎年多くのプロ野球選手が誕生する。その一方、戦力外通告などで退団する選手も同じように存在する。チームによっては“血の入れ替え”が断行され、多くの選手が非情宣告を受けることになる。ここでは、2025年オフに阪神タイガースを構想外となった選手を紹介する。

楠本泰史

[caption id="attachment_238461" align="aligncenter" width="530"] 阪神タイガースの楠本泰史（写真：産経新聞社）[/caption]

・投打：右投左打

・身長／体重：180cm／85kg

・生年月日：1995年7月7日

・経歴：花咲徳栄高 - 東北福祉大

・ドラフト：2017年ドラフト8位（DeNA）

左の代打としての活躍が期待されていた楠本泰史。今季は16試合の出場にとどまり、昨オフに続いて2年連続で戦力外通告を受けた。

東北福祉大時代には、大学日本代表の4番打者を務めた楠本。打撃面で高い評価を得て、2017年ドラフト8位で横浜DeNAベイスターズに入団した。

ルーキーイヤーから一軍デビューを果たすと、2021年には代打として存在感を発揮。

翌2022年はシーズン後半から2番打者に定着し、自己最多の94試合に出場。打率.252、6本塁打、26打点、6盗塁と飛躍の兆しを見せた。

しかし、レギュラー奪取には至らず、2024年はわずか18試合の出場に。同年オフに戦力外通告を受け、今季から阪神タイガースに加入した。

新天地で迎えた今季だったが、出場機会を増やせず。一軍では16試合の出場で打率.133（15打数2安打）に終わった。

二軍では打率3割超をマークしていたが、チームが日本シリーズを戦っていた中、無念の戦力構想外が言い渡された。

【関連記事】

【了】