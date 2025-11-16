　2025明治安田J3リーグ第36節が15日と16日に開催された。

　勝てば昇格が決まる首位の栃木シティだったが、FC岐阜に0－2で敗れ、9試合ぶりの黒星を喫した。一方、2位のヴァンラーレ八戸は高知ユナイテッドSCと0－0のドローに終わり、首位栃木Cと勝ち点「71」で並ぶことには成功した。

　この結果、栃木Cと八戸の昇格は3位の鹿児島ユナイテッドFCと4位のFC大阪がともに敗れた場合となったが、鹿児島はカマタマーレ讃岐とスコアレスドロー。また、松本山雅FCと対戦したFC大阪も1－1のドローに終わったため、栃木Cと八戸のJ2昇格は次節に持ち越しとなった。

　今節の結果は以下の通り。

◆■J3第36節

▼11月15日（土）
AC長野パルセイロ　0－1　テゲバジャーロ宮崎
FC岐阜　2－0　栃木シティ
高知ユナイテッドSC　0－0　ヴァンラーレ八戸

▼11月16日（日）
福島ユナイテッドFC　2－1　奈良クラブ
SC相模原　4－1　FC琉球
松本山雅FC　1－1　FC大阪
ツエーゲン金沢　2－0　栃木SC
アスルクラロ沼津　1－2　ザスパ群馬
ガイナーレ鳥取　3－2　ギラヴァンツ北九州
カマタマーレ讃岐　0－0　鹿児島ユナイテッドFC

◆■順位表

※（）内は勝ち点／得失点差

1位　栃木C（71／＋24）
2位　八戸（71／＋24）
3位　鹿児島（65／＋27）
4位　FC大阪（65／＋20）
5位　宮崎（64／＋16）
6位　金沢（56／＋7）
7位　北九州（53／＋5）
8位　奈良（53／＋4）
9位　栃木SC（52／＋1）
10位　相模原（50／－6）
11位　福島（50／－10）
12位　鳥取（48／－5）
13位　岐阜（47／－6）
14位　松本（40／－6）
15位　群馬（40／－8）
16位　琉球（38／－16）
17位　高知（38／－18）
18位　長野（35／－21）
19位　讃岐（32／－18）
20位　沼津（28／－14）

◆■J3第37節の対戦カード

▼11月23日（日）
13：00　八戸　vs　讃岐
13：00　鹿児島　vs　琉球
14：00　栃木SC　vs　鳥取
14：00　栃木C　vs　長野
14：00　群馬　vs　松本
14：00　沼津　vs　福島
14：00　北九州　vs　金沢
14：00　宮崎　vs　岐阜

▼11月24日（月）
14：00　FC大阪　vs　高知
14：00　奈良　vs　相模原