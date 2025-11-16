2025明治安田J3リーグ第36節が15日と16日に開催された。
勝てば昇格が決まる首位の栃木シティだったが、FC岐阜に0－2で敗れ、9試合ぶりの黒星を喫した。一方、2位のヴァンラーレ八戸は高知ユナイテッドSCと0－0のドローに終わり、首位栃木Cと勝ち点「71」で並ぶことには成功した。
この結果、栃木Cと八戸の昇格は3位の鹿児島ユナイテッドFCと4位のFC大阪がともに敗れた場合となったが、鹿児島はカマタマーレ讃岐とスコアレスドロー。また、松本山雅FCと対戦したFC大阪も1－1のドローに終わったため、栃木Cと八戸のJ2昇格は次節に持ち越しとなった。
今節の結果は以下の通り。◆■J3第36節
▼11月15日（土）
AC長野パルセイロ 0－1 テゲバジャーロ宮崎
FC岐阜 2－0 栃木シティ
高知ユナイテッドSC 0－0 ヴァンラーレ八戸
▼11月16日（日）
福島ユナイテッドFC 2－1 奈良クラブ
SC相模原 4－1 FC琉球
松本山雅FC 1－1 FC大阪
ツエーゲン金沢 2－0 栃木SC
アスルクラロ沼津 1－2 ザスパ群馬
ガイナーレ鳥取 3－2 ギラヴァンツ北九州
カマタマーレ讃岐 0－0 鹿児島ユナイテッドFC
※（）内は勝ち点／得失点差
1位 栃木C（71／＋24）
2位 八戸（71／＋24）
3位 鹿児島（65／＋27）
4位 FC大阪（65／＋20）
5位 宮崎（64／＋16）
6位 金沢（56／＋7）
7位 北九州（53／＋5）
8位 奈良（53／＋4）
9位 栃木SC（52／＋1）
10位 相模原（50／－6）
11位 福島（50／－10）
12位 鳥取（48／－5）
13位 岐阜（47／－6）
14位 松本（40／－6）
15位 群馬（40／－8）
16位 琉球（38／－16）
17位 高知（38／－18）
18位 長野（35／－21）
19位 讃岐（32／－18）
20位 沼津（28／－14）
▼11月23日（日）
13：00 八戸 vs 讃岐
13：00 鹿児島 vs 琉球
14：00 栃木SC vs 鳥取
14：00 栃木C vs 長野
14：00 群馬 vs 松本
14：00 沼津 vs 福島
14：00 北九州 vs 金沢
14：00 宮崎 vs 岐阜
▼11月24日（月）
14：00 FC大阪 vs 高知
14：00 奈良 vs 相模原