2025明治安田J3リーグ第36節が15日と16日に開催された。

勝てば昇格が決まる首位の栃木シティだったが、FC岐阜に0－2で敗れ、9試合ぶりの黒星を喫した。一方、2位のヴァンラーレ八戸は高知ユナイテッドSCと0－0のドローに終わり、首位栃木Cと勝ち点「71」で並ぶことには成功した。

この結果、栃木Cと八戸の昇格は3位の鹿児島ユナイテッドFCと4位のFC大阪がともに敗れた場合となったが、鹿児島はカマタマーレ讃岐とスコアレスドロー。また、松本山雅FCと対戦したFC大阪も1－1のドローに終わったため、栃木Cと八戸のJ2昇格は次節に持ち越しとなった。

今節の結果は以下の通り。

◆■J3第36節

▼11月15日（土）

AC長野パルセイロ 0－1 テゲバジャーロ宮崎

FC岐阜 2－0 栃木シティ

高知ユナイテッドSC 0－0 ヴァンラーレ八戸

▼11月16日（日）

福島ユナイテッドFC 2－1 奈良クラブ

SC相模原 4－1 FC琉球

松本山雅FC 1－1 FC大阪

ツエーゲン金沢 2－0 栃木SC

アスルクラロ沼津 1－2 ザスパ群馬

ガイナーレ鳥取 3－2 ギラヴァンツ北九州

カマタマーレ讃岐 0－0 鹿児島ユナイテッドFC

◆■順位表

※（）内は勝ち点／得失点差

1位 栃木C（71／＋24）

2位 八戸（71／＋24）

3位 鹿児島（65／＋27）

4位 FC大阪（65／＋20）

5位 宮崎（64／＋16）

6位 金沢（56／＋7）

7位 北九州（53／＋5）

8位 奈良（53／＋4）

9位 栃木SC（52／＋1）

10位 相模原（50／－6）

11位 福島（50／－10）

12位 鳥取（48／－5）

13位 岐阜（47／－6）

14位 松本（40／－6）

15位 群馬（40／－8）

16位 琉球（38／－16）

17位 高知（38／－18）

18位 長野（35／－21）

19位 讃岐（32／－18）

20位 沼津（28／－14）

◆■J3第37節の対戦カード

▼11月23日（日）

13：00 八戸 vs 讃岐

13：00 鹿児島 vs 琉球

14：00 栃木SC vs 鳥取

14：00 栃木C vs 長野

14：00 群馬 vs 松本

14：00 沼津 vs 福島

14：00 北九州 vs 金沢

14：00 宮崎 vs 岐阜

▼11月24日（月）

14：00 FC大阪 vs 高知

14：00 奈良 vs 相模原