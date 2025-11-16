イタリア代表DFリッカルド・カラフィオーリ（アーセナル／イングランド）が代表チームから離脱した。15日、イタリアメディア『スカイ』が伝えている。

イタリア代表は13日、FIFAワールドカップ26欧州予選・グループIの第9節でモルドバ代表に2－0で勝利。16日にはノルウェー代表と対戦する。現時点で2位イタリアと首位ノルウェーの勝ち点差は「3」。イタリアの得失点差が「＋12」であるのに対し、ノルウェーの得失点差は「＋29」と、イタリアが本大会へのストレートインを果たすには、ノルウェーに9点差以上で勝利する必要があるが、可能性が消滅したわけではない。

カラフィオーリはモルドバ戦を欠場し、ノルウェー戦の出場に向けて個別に調整を続けてきた。しかし、イタリア代表を率いるジェンナーロ・ガットゥーゾ監督は、前日会見で「もしかしたらプレーできたかもしれないが、彼にもアーセナルにとってもフェアではないと判断した」と、カラフィオーリが代表チームから離脱し、ロンドンに戻ったと語った。

ジャーナリストのファブリツィオ・ロマーノ氏によると、カラフィオーリはロンドンで検査を受けるとのこと。ただし、現時点で深刻なケガではないと予想されているようだ。

なお、アーセナルは23日に行われるプレミアリーグ第12節でトッテナムとの“ノースロンドン・ダービー”を戦う。

【ハイライト動画】モルドバ代表vsイタリア代表