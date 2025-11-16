FIFA U－17ワールドカップカタール2025・ラウンド32の全日程が15日に終了し、ベスト16に進出するチームが出揃った。

グループBを2勝1分の成績で首位通過したU－17日本代表は、15日にラウンド32で南アフリカと対戦した。試合は前半の45分間こそ、南アフリカのGKルワンディソ・ラデべの好セーブもあってスコアレスで終了したものの、後半に入ると均衡が破れる。48分、右からの折り返しをFW浅田大翔（横浜F・マリノス）が合わせ、GKに2度止められようとも“3度目の正直”で先制点を奪う。続く59分には、敵陣でのボール奪取からFW吉田湊海（鹿島アントラーズユース）が冷静に追加点を奪い、72分には左コーナーキックからDF藤井翔大（横浜F・マリノスユース）がヘッドでトドメの3点目。試合はこのまま3－0でタイムアップを迎えた。

今大会は初めて48チーム形式での開催となったため、これまでラウンド16からスタートしていた決勝トーナメントが、ラウンド32からスタートしている。U －17日本代表は、表記上は4大会連続となるベスト16入りではあるものの、直近の3大会はいずれも決勝トーナメント1回戦で涙を飲んでいたため、一つの山場を越えることに成功した。

そんなU－17日本代表は、18日に控えたラウンド16では、ラウンド32でベネズエラを2－1で破った朝鮮民主主義人民共和国（北朝鮮）と激突する。今大会、初めての“アジア勢対決”が実現した。なお、準々決勝へ進んだ場合は、オーストリアvsイングランドの勝者と対戦する。

ラウンド32の結果一覧、およびラウンド16の対戦カードは下記の通り。なお、ラウンド16のキックオフ時刻は現時点で未定となっている。

◆■ラウンド32結果

▼11月14日（金）

ザンビア 1－3 マリ

ポルトガル 2－1 ベルギー

スイス 3－1 エジプト

フランス 2－0 コロンビア

アルゼンチン 2－2（PK戦：4－5） メキシコ

アイルランド 1－1（PK戦：9－8） カナダ

アメリカ 1－1（PK戦：3－4） モロッコ

ブラジル 0－0（PK戦：5－4） パラグアイ

▼11月15日（土）

セネガル 0－1 ウガンダ

韓国 0－2 イングランド

イタリア 2－0 チェコ

日本 3－0 南アフリカ

ドイツ 0－1 ブルキナファソ

ベネズエラ 1－2 北朝鮮

オーストリア 2－0 チュニジア

クロアチア 1－1（PK戦：3－4） ウズベキスタン

◆■ラウンド16日程

※日付はすべて現地時間

▼11月18日（火）

オーストリア vs イングランド

スイス vs アイルランド

イタリア vs ウズベキスタン

メキシコ vs ポルトガル

ブラジル vs フランス

ウガンダ vs ブルキナファソ

モロッコ vs マリ

北朝鮮 vs 日本

【画像】U17W杯の決勝Tトーナメント表